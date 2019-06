Suverénní jízda s trpkým koncem. Jak Vondroušová řádila v Paříži

S Číňankou sice dvakrát ztratila servis, díky dobré práci na returnu a tradičně pestré hře ovšem větší komplikace nepřipustila. „Hrála docela dobře, byl to na první kolo těžký zápas. Tím, že jsem v pozici, že bych takové zápasy měla vyhrávat, je to těžší, ale snažila jsem se na to nemyslet a hrát svoji hru,“ prozradila po vítězství nad 56. hráčkou světa.

Do souboje tenistek nastupující generace nevstoupila dobře, s osmnáctiletou Ruskou prohrávala v první sadě 1:4. Nicméně pak nasadila ke skvělé sérii a přivlastnila si všech následujících 11 gamů. „Nepanikařila jsem,“ vrátila se k nástupu soupeřky. „Říkala jsem si, že jestli takhle bude hrát celý zápas, tak klobouk dolů, že to takhle pozabíjí. Ale taky jsem si myslela, že jí to snad nemůže takhle padat pořád. Že musí udělat chybu, na které se chytnu.“

Zcela opačný případ než v předchozím kole, tentokráte byla její soupeřkou zkušená 30letá Španělka. V prvním dějství rovněž od úvodu ztrácela, čelila gamebalu na 2:5. V pravý okamžik však zavelela k obratu a zvládla i vyrovnaný druhý set. „Nastoupila na mě ve velkém stylu, hrála fakt dobře,“ uznala. „Rozhodně je to pro mě jedna z největších výher roku.“

Kdyby jen tušila, že v příštích pár dnech přijdou ještě větší. Tak třeba osmifinálová demolice 12. tenistky světa, kterou z kurtu vyprovodila za necelou hodinu. „Tohle jsem vůbec nečekala. Byla jsem v takovém tranzu, že jsem ani nevěděla, kolik to je,“ kroutila nevěřícně hlavou.

Utkání dvou hráček s výbornou antukovou formou, Chorvatka navíc ve třetím kole vyřadila světovou dvojku Karolínu Plíškovou. A v úvodní sadě se zdálo, že by mohla vyzrát i na její 19letou krajanku. Měla tři setboly, Vondroušová je ale s grácií odvrátila a ve krácené hře dominovala 7:1.

Pohodu si přenesla i do druhého dějství, ujala se v něm vedení 5:2. Soupeřka sice dorovnala na 5:5, závěrečné dva gamy však opět dopadly lépe pro Češku. „Je super, že jsem ji konečně porazila - a zrovna tady,“ narážela na fakt, že všechny předchozí zápasy s Martičovou prohrála.



Téměř stejný výsledek jako v předchozím utkání, i vývoj byl velmi podobný. V první sadě za stavu 4:5 čelila třem setbolům, i tentokrát jim odolala. Ve druhé sadě opět ztrácela 4:5, soupeřka podávala na zisk setu, leč její snaha byla marná. Vondroušová byla v klíčovým momentech - stejně jako v předchozích duelech - nezlomná. „Je to úžasné. Tohle jsem si nikdy nepředstavovala. Je to nejlepší týden mého života. Jsem ohromně šťastná,“ zářila.

Vondroušové spanilá jízda skončila až těsně pod nejvyšším stupínkem. Od začátku ztrácela, trápila se na podání, nefungovalo ani zkrácení. První sadu prohrála jednoznačně, ve druhé přes zlepšení a bojovný výkon rozjetou soupeřku nezastavila. Z prvního grandslamového finále v kariéře si tak odnesla hořkou porážku. „Ashleigh, gratuluji. Dala jsi mi lekci, díky,“ sdělila při vyhlášení. I když jsem nevyhrála, tak jsem šťastná ze všeho, co se mi tady podařilo.“