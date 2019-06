POHLED: Nejsladší úsměvy. Vondroušová má tenis vytetovaný v duši

Johanna Kontaová se při setbolu celým tělem opře do smeče – aut! Pak podává za stavu 6:7, 5:4 na udržení se v semifinále – a zase to vůbec nezvládne. Bylo by ovšem až příliš snadné tvrdit, že si za to mohla jen sama. Její protivnice jí doslova vstoupila do hlavy.

I tato Britka, která oproti Vondroušové už v minulosti semifinále grandslamu dvakrát hrála, rychle pochopila, jak dobrá musí být, aby uhasila let komety ze Sokolova. Co si nevystřílela, to neměla. Zvláště setboly v úvodní sadě mohla a měla vyřešit lépe, jenže je těžké najednou vystoupit z tempa, protože proti Vondroušové musela pořád riskovat. Neustále potřebovala měnit tenisáky ve žluté dělové koule, aby měla šanci na úspěch.

Vítězka ve svých 19 letech zvládla tlak velkého duelu obdivuhodně. Začala mizerným servisem a dvě dvojchyby v úvodním gamu okamžitě daly vzpomenout na to, že stejným způsobem promarnila jeden ze čtvrtfinálových mečbolů… Jenže dál měla jasný plán.

Došla si pro vítězství tak, jak chtěla.

A obličej se jí zase tolikrát roztáhl do úsměvu. Když skvěle zalobovala. Když díky své mimořádné intuici dopředu zamířila do prostorů, do nichž Kontaová zaútočila, a odpověděla mistrnými vítěznými údery. Když utkání – jak stylové – zakončila kraťasem.

Vondroušová má několik tetování, ale to nejpodstatnější neumí vytvořit ani sebelepší salón. Má tenis v duši, do jejího těla a mysli je navždycky vpraven neviditelným a neodstranitelným inkoustem. Její instinkty se pojí s vášní. Trénovat ji momentálně ani není žádná věda.

„Když má sebevědomí, je dobře připravená,“ říká její kouč Jan Hernych. Zní to prostě, ale v jednoduchosti je síla i krása. Svoji svěřenkyni udržuje v pohodě, v klidu - a přesně to jí stačí.

Jediným, kdo Markétu Vondroušovou v Paříži může momentálně zastavit, je při vší úctě k Ashleigh Bartyové jen ona sama.

Finále volá!