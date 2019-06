Vondroušová: Nejlepší týden v životě. Jen zírám, co se teď kolem mě děje

Šest položek je odškrtnuto, zbývá už jen ta nejtěžší, závěrečná: finále proti Ashleigh Bartyové. Ať dopadne jakkoli, devatenáctileté Vondroušová už nyní vstoupila mezi tenisové celebrity.

„Je to úžasné. Tohle jsem si nikdy nepředstavovala,“ vyprávěla v hlavní místnosti pro tiskové konference. „Tohle je nejlepší týden mého života. Jsem ohromně šťastná. Když jsem udělala ty dvojchyby, říkala jsem si: Panebože, už je to tu zase. Ale jsem na sebe hrdá, že jsem to pak zvládla.“

A jak! Na antukovém grandslamu stále neztratila ani set.

„Kdyby mi tohle někdo pověděl před pár lety, pomyslím si, že je blázen,“ usmívá se. „Když tady předloni vyhrála Ostapenková, bylo jí stejně jak mně teď a já si říkala: Ty jo, to se povede jedný holce z tisíce. Že jsem to teď já, mi vůbec nedochází. Neskutečné.“

Je symbolické, že jste duel zakončila vítězným kraťasem?

Já vím (úsměv). Ona taky zahrála několik super kraťasů, šly nám dneska oběma. Ale tohle je můj styl.

Úsměvy pak přicházejí samy, že?

Prostě si v ty chvíle říkám: Páni, to bylo povedené. Chci zůstávat pozitivní, zápasy si užívám, nestresuju se. Byla to dlouhá cesta - před pár lety jsem taková nebyla. Když se člověku takhle daří a vyhrává, je to prostě fantazie.

Jakou euforii ve vašem okolí další triumf způsobil?

Dostávám tolik zpráv… Od mámy, od lidí ze Sokolova. Je to malé město, teď už mě tam asi bude znát každý - moc grandslamových finalistů tam nežije (směje se). Ani jsem si nestačila všechno pročíst, ale hned po zápase mi volala třeba Bára Strýcová. Byla ohromně nadšená a líčila, jak to celé prožívala.

Napadlo vás v průběhu Roland Garros, kam až dokráčíte?

Cítila jsem, že hraju dobře, ale tohle je grandslam, největší turnaj na světě. Ani když někdo hraje dobře, tak to většinou nestačí. O to neskutečnější mi přijde, že jsem tady ještě neprohrála ani set.

Cítíte, jak se vám mění život?

Mám tady jen Herňu (kouče Jana Hernycha), přítele, Koukyho (manažera Jana Koukala), takže to na mě tolik nedoléhá. Ale na druhou stranu otevřu internet - a všude jsem já. Už mi to přijde docela hrozný. A až se vrátím do Česka, asi to bude ještě větší. Já pozornost nemám moc ráda, takový zájem je pro mě nový. Snažím se to moc nevnímat a nic nečíst.

Co je potřeba, abyste proti Bartyové celou misi dotáhla do konce?

Hrály jsme spolu dvakrát, ale jednou na trávě a jednou na betonu, na antuce to bude premiéra. Je to hráčka Top 10, předvádí teď skvělý tenis. Taky dost nakopává forhend, hraje hodně čopů. Její hra je pestrá, v tom jsem si podobné, takže si myslím, že všechny čeká zajímavý zápas. Budu se snažit si trochu odpočinout a pak na to zase půjdu. Je to finále, chci si ho hlavně užít.

Čeká vás duel na slavném centrkurtu Phillipa Chatriera…

… na kterém jsem ještě nenastoupila. Určitě se tam budu chtít jít rozehrát. Bude to něco nového, ale velké arény mám ráda. Těším se. Vždyť jsem tam z hlediště v roce 2015 jako juniorka sledovala, jak Lucka Šafářová hraje finále. Její zápas proti Sereně, to bylo něco. Pamatuju si, že jsme před ním vyhrály juniorskou čtyřhru a já letěla na centr, abych jí mohla fandit.

Kolik fanoušků teď naopak očekáváte vy?

Přijede mamka, táta, děda tu byl už dneska. Taky dorazí kondiční Michal Vágner a pan Hřebec. Ten mi řekl, že přijede na turnaj, jenom když budu hrát grandslamové finále - tak jsem mu hned po zápase psala, jestli už konečně přiletí.

Máte ještě v zásobě potřebné množství sil?

Docela dost. Přijde mi, že jsem v takovém tranzu. Slezu z kurtu a nevím, co se stalo. Vlastně i teď. Koukám si do blba a nevím, co se kolem děje. Fakt mi to nedochází. Pořád si říkám, že hraju nějaké béčko doma v Česku a ne finále v Paříži. (smích)