ONLINE: Fruhvirtová bojuje s Pavljučenkovovou, do akce půjde i Plíšková

Pondělní program (začátky 11:00): Kurt Philippa Chatriera (začátek 11:45): Plíšková (16-ČR) - Stephensová (USA), Djokovič (3-Srb.) - Kovacevic (USA), Garciaová (5-Fr.) - Wang Si-jü (Čína), Sinner (8-It.) - Muller (Fr.). Kurt Suzanne Lenglenové: Paire (Fr.) - Norrie (14-Brit.), Avanesjanová (Rus.) - Bencicová (12-Švýc.), Alcaraz (1-Šp.) - Cobolli (It.), Kvitová (10-ČR) - Cocciarettová (It.). Kurt Simonne Mathieuové: Dayová (USA) - Mladenovicová (Fr.), Auger-Aliassime (10-Kan.) - Fognini (It.), Svitolinová (Ukr.) - Trevisanová (26-It.), Fils (Fr.) - Davidovich (29-Šp.). Kurt č. 5, 3. zápas: Siniaková (ČR) - Stearnsová (USA). Kurt č. 6, 2. zápas: Vondroušová (ČR) - Parksová (USA). Kurt č. 7, 4. zápas: Martincová (ČR) - Ostapenková (17-Lot.). Kurt č. 9, 1. zápas: L. Fruhvirtová (ČR) - Pavljučenkovová (Rus.). Kurt č. 13, 3. zápas: Lehečka (ČR) - Struff (21-Něm.).