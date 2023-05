Jak Lehečku naladil trénink se světovou jedničkou: Alcaraz je fajn kluk

Lehečka do partie s 21. nasazeným Struffem nevstupoval jako favorit, nicméně potvrdil, že letos se mu na největších akcí daří. Po tažení do čtvrtfinále Australian Open si v Paříži vydřenou výhrou zajistil druhé kolo proti Američanu Gironovi, 75. tenistovi pořadí.

Jak utkání vyrovnané se Struffem hodnotíte?

Jsem moc rád, že se mi povedlo vyhrát, každý zvládnutý pětisetový zápas je super. Po nevydařených Masters na antuce je to pro mě velký kopanec směrem nahoru. Struff v předchozích týdnech ukázal, že na antuce hrát umí, postoupil do finále Madridu, takže se mi povedl velice cenný skalp.

Co na kurtu rozhodlo ve váš prospěch?

Myslím, že začátky setu. Byl jsem o dost lepší na returnu, ani jeden jsme neservírovali tak, jak umíme. Ve čtvrtém setu jsem vedení nevyužil, ale v pátém už to vyšlo.

Právě ve čtvrté sadě jste měl náskok 3:1, ale prohrál jste 3:6. Dolehly na vás nervy?

Mentálně jsem zápas zvládl slušně, jen tahle pasáž se mi nepovedla. On se potom zlepšil a role se úplně prohodily. Já hrál teprve třetí pětiseťák po Krajinovičovi loni ve Wimbledonu a Norriem letos Austrálii, ale nějaké zkušenosti jsem si zapamatoval. Jsem rád, že mi vyskočily myšlenky na to, co a jak jsem cítil dřív.

Dostal jste na konci soupeře na horší fyzičku?

On je samozřejmě vyšší a má i více kilo, takže myslím, že čím déle jsme byli na antuce ve výměnách, tím to pro něj bylo bolestivější. A zkraje pátého setu byl trochu unavenější, než se dostal zpět do varu.

Vy jste neměl potíže? Před Roland Garros jste musel léčit pravé chodilo.

Pořád mě pobolívá, po ránu je to někdy náročnější, ale hraju úplně v pohodě. Zápas jsem zvládnul bez bolesti, fyzicky jsem dobře připravený, navíc budu mít dva dny pauzu.

Užil jste si bouřlivou atmosféru?

Moc, byla hezká. Každý zápas na zaplněném kurtu, i menším, je záživný. Vnímal jsem, že fanoušky naše hra bavila.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Vítězstvím jste si stanovil maximum na Roland Garros.

Nechci to znevažovat, ale jelikož jsem tady loni prohrál v prvním kole, neměl jsem k překonání nic světoborného (usmívá se). Když se budeme takhle bavit příští rok v Austrálii, budeme všichni spokojení. Jsem rád, že jsem zlepšil výsledek z loňského roku, ale určitě mířím výš. Teď mě čeká Američan Giron, s týmem určitě nic nepodceníme. Čekají mě dva dny volna, zkusím zregenerovat, srovnat údery a ve čtvrtek na něj vletím.

V pátek jste si na hlavním dvorci Philippa Chatriera zatrénoval se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem, jaký to byl zážitek?

Slušný, před tolika lidmi se netrénuje každý den. I když jsem si trošku dělal srandu, že to není úplně příprava na kurt, který mi dají na zápas, tak každá příležitost hrát se světovou jedničkou se musí chytnout za pačesy. Trénink jsme si domluvili už v Madridu a byl super. Když hrajete s takhle dobrými hráči, tak je výhoda, že vám vždycky dají velký kurt a dvě hodinky odehrajete. Rozhodně lepší než hrát někde ve čtyřech lidech.

Navíc vás sledovaly slušně zaplněné ochozy.

Nechci tipovat číslo, ale klidně tři tisíce lidí mohly být. Ať už v pátek s Alcarazem, nebo den předtím, kdy jsem trénoval s Medveděvem. Je fajn, že taková kulisa navodí zápasovou atmosféru.

Stihli jste s Alcarazem i cvičný set?

Ano, prohrál jsem 4:6, pak jsme pokračovali do stavu 2:3. Bylo to těsné, jen o jeden brejk, hra měla dobrou úroveň a zapotili jsme se.

Hlavně proto, že jste se navzájem trápili kraťasy?

Hráli jsme jich hodně, vím, že on je má rád, tak jsem ho chtěl prověřit, jestli se mu taky líbí na ně dobíhat. Ale neměl s nimi problém. Když jste světová jednička, musíte umět všechno, nemůžete mít nějakou extra slabinu. Ukázal, že mu antuka opravdu sedí.

Říká se o něm, že má vlídnou povahu, souhlasíte?

Určitě. Taky má velký přehled. Někdo by řekl, že top hráči se nezajímají, kdo hraje první kolo někde na menším turnaji ATP, ale všichni moc dobře ví. Carlos je hodný kluk, vždycky se pozdravíme, v Indian Wells jsme si gratulovali, ví, jestli se mi něco povedlo, jestli jsem zahrál dobře… I zbytek šatny ho bere jako super kluka.