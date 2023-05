Úspěšné déja vu Muchové. Opět zmrazila favoritku, i díky koncertu Beyoncé

Při srovnání obou duelů byste našli jen drobné odlišnosti. Snad jen, že Muchová se loni radovala v kole druhém a výsledkem dvakrát 7:6. Jinak nedělní odpolední partie až podezřele připomínala návrat do minulosti.

„Jo, když jsme šly na kurt, měla jsem déja vu,“ usmívala se Muchová při pozápasovém rozhovoru s českými i anglickými reportéry. „Taky mě ráno rozehrával stejný sparing, byla stejná lavička...“

Přestože do duelu vstupovala s příjemnými vzpomínkami, přiznala, že osmou tenistku pořadí by si běžně do prvního kola nepřála. „Určitě jsem mohla mít schůdnější los, ale na kurt jsem šla se zdravým sebevědomím.“

Proto ji nerozhodil ani vlažný start, po němž rychle ztrácela 0:3. „Pak jsem se snažila být agresivnější, brát míče trochu dřív. A myslím, že jsem díky tomu udělala dost bodů. Taky jsem si pomáhala slicem, změna rytmu jí vadila,“ všímala si při pohledu na emotivně reagující Řekyni.

A když 26letá Češka stejně jako loni ukořistila úvodní sadu v tiebreaku, vítězně zatnula pěst. Na dvorci Suzanne Lenglenové, druhém největším v areálu Roland Garros, kráčela za opakováním hodnotného skalpu.

I ve druhé sadě sice jako první přišla o podání, na brejk protivnice ale znovu okamžitě zareagovala. A pří skóre 5:4 a servisu Sakkariové si vypracovala dva mečboly. Jenže je odehrála příliš zbrkle.

„Říkala jsem si, jestli mám do úderu jít a zkusit ho urvat, nebo hrát spíš na výměny. Viděla jsem i na ní, že je dost nervozní a že hraje krátké míče, ale sama jsem byla trochu stažená,“ přibližovala vypjaté momenty.

Koncovku nakonec ustála lépe, celkově čtvrtou možnost při vlastním podání už urvala a slavila úspěch 7:5. „Proměnit mečbol bylo těžké, jsem ráda, že to klaplo a nemusely jsme do tiebreaku.“

Výhrou nad Sakkariovou jen podtrhla, že letos zažívá vydařenou sezonu. Prodrala se do čtvrtfinále na akcích WTA 1000 v Dubaji a Indian Wells, naposledy v Římě vypadla mezi poslední šestnáctkou, v žebříčku poskočila na 43. pozici.

Tyto milníky zvládá především díky tomu, že funguje bez vážnějších zranění, s nimiž v posledních letech prožila četné patálie a kvůli kterým by si musela vybrat delší pauzu.

„Mám na čem stavět, důležité je, že jsem odehrála dost zápasů a vyhrávám i proti dobrým hráčkám, což na sebevědomí dost přidává,“ popisuje. „Ale pořád se mám kam posouvat. Jsem typ, který chce všechno za minutu, ale s týmem víme, že musíme být trpěliví.“

Právě v obsazení skupinky nejbližších nedávno učinila změnu. Při snažení propracovat se zpět mezi absolutní špičku, v níž se mihla po postupu do semifinále Australian Open 2021, ji vede Slovák Emil Miške, s nímž spolupracovala už mezi léty 2017 a 2020.

„Je hodně kreativní, dobře pasuje ke stylu, který chci hrát. Trénujeme chytře, do ničeho mě nenutí, nechává mě dělat hodně věcí podle sebe,“ pochvaluje si šikovná tenistka.

A nyní v Paříži se do pohody naladila i oblíbenou mimosportovní aktivitou. V pátek se společně s Karolínou Plíškovou vydaly na zdejší Stade de France, kde si užily vystoupení věhlasné zpěvačky Beyoncé.

„Jeden z nejlepších koncertů, na kterém jsem zatím byla. A to chodím docela dost,“ pousmála se Muchová. „Před US Open jsem byla na Shawnu Mendesovi, před Wimbledonem na Backstreet Boys a vždycky jsem pak hrála dobře.“

Do utkání druhého kola, v němž se střetne se 103. hráčkou pořadí Argentinkou Podoroskou, bude mít dost času, aby si znovu obstarala přípravu podle svého gusta. A aby včas stihla ze stroje času vystoupit, neboť s loňským Roland Garros se loučila v slzách poté, co si ve třetí rundě s Američankou Anisimovou zvrtla kotník a musela skrečovat.

„To mi ani nepřipomínejte. I teď při rozehrávce jsem si kotník lehce obrátila, až jsme se na sebe s kondičákem jen koukli. Radši jsem si pak obě nohy zatejpovala, abych se cítila jistěji.“

Načež na oranžovém pódiu spustila báječný koncert.