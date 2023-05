Ostuda v Paříži. Diváci bučeli na Ukrajinku, protože nepodala ruku Bělorusce

Hlasité a nesouhlasné bouření publika se krátce ozvalo nejprve hned po konci zápasu, když Kosťuková u sítě protivnici ignorovala a potřásla si pouze s rozhodčí na umpiru.

Tribuny dvorce Philippa Chatriera poté ukrajinskou tenistku o poznání delším bučením vyprovodily při odchodu do útrob stadionu.

The Tennis Letter @TheTennisLetter Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. https://t.co/TWHdQhB4Ue oblíbit odpovědět

„Nečekala jsem to, lidi by se měli stydět,“ smutnila 39. tenistka žebříčku Kosťuková na pozápasové tiskovce. Ve dvaceti letech patří mezi obdivuhodně hlasité patriotky, slova se snaží podporovat činy.

„V poslední době jsem změnila názor na spoustu lidí v branži. Zjistila jsem, jací doopravdy jsou. A neznám jedinou Ukrajinku, která by se normálně bavila s nějakou Ruskou. Já se s některou z nich nanejvýš pozdravím. Napětí je obrovské, protože se ho nikdo nepokusil uvolnit,“ říkala při dubnové kvalifikaci BJK Cupu proti Česku.

A co se stalo nyní v Paříži?

Místo toho, aby Francouzi vyjádřili podporu dlouho trpící zemi a její statečné a hrdé reprezentantce, dopustili se kolosálního trapasu, který se okamžitě rozletěl do světa.

Chování obecenstva zmátlo i vítěznou Sabalenkovou. „Všichni víme, že si s námi Ukrajinky nepodají ruce, takže to překvapení není, ale diváky to asi zaskočilo. Vnímali to jako nerespektování mě jako hráčky, proto na ni bučeli. Ale nejdřív jsem si myslela, že bučí na mě,“ líčila Běloruska.

Sama dokonce vystřihla směrem k ochozům ironickou úklonu, načež se o chvíli později při tradičním rozhovoru na kurtu omlouvala.

A na tiskové konferenci přidala: „Rozumím, proč si s námi nepodávají ruce. Kdyby to dělaly, dokážu si představit, co by je potkalo z ukrajinské strany. Chápu taky, že to není osobní. Takže si nemyslím, že si zasloužila opouštět kurt takovým způsobem.“

Nicméně od vypuknutí války se proti zvěrstvům na Ukrajině výrazně nevymezila, a tak v neděli v Paříži čelila otázce, jakou zprávu by asi o tenise vyslala, pokud by se po Roland Garros stala světovou jedničkou.

„Samozřejmě, že nikdo z nás nepodporuje válku, je to stejně jasné, jako že jedna plus jedna jsou dvě. Kdybychom ji mohli nějak ovlivnit, zastavili bychom ji. Ale bohužel to není v našich rukách.“

Kosťuková nadhodila, že jelikož válka trvá 15 měsíců, novináři by se už neměli ptát, jestli je někdo proti ní, ale o kom si myslí, že by ji měl vyhrát.

„Já bych samozřejmě řekla, že Ukrajina. Ale u nich (Rusů a Bělorusů) si nejsem jistá.“

A po šokujícím zážitku, který si odnáší z letošního Roland Garros, jistě přemítá i nad odpovědí některých Francouzů.