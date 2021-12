Kocovina senzačních šampionek. O tenisovém blázinci a ničivé tíze vítězství

Rázná dívka z Mississaugy v devatenácti na Flushing Meadows ohromila tažením do finále, v němž skolila alfa samici Serenu Williamsovou. Šťastně pózovala s trofejí a kdekdo tvrdil, že se zrodila hvězda. Po krátkém pobytu na vrcholu blaha ovšem často následuje sešup do rokle tápání. Jako by se po omamné dávce nadšení dostavila jakási kocovina. Není divu, že mocný životní otřes zvlášť zacloumá s citlivými děvčaty na prahu dospělosti.