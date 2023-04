Tenistky se připravují v Beleku na Ukrajinu. Líbí se jim prostředí i moře

„Bylo vidět, že holky už na antuce začaly přípravu, takže již mají nějaké dny odehrané,“ uvedl po úvodním tréninku Pála. „Kurt je velice slušný. Jsou tam nějaké díry, ale jsme na antuce a nemůže to být všude jako na Roland Garros. Míče hodně letí a docela vysoko vyskakují. Když si na to holky zvyknou, mohla by to být vzhledem pestrosti jejich her naše výhoda,“ doplnil Pála.

Česká čtveřice Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Linda Nosková odcestovala do Beleku v sobotu. Dnes se k týmu připojila sedmnáctiletá Bejlek, jež dorazila po neúspěšném finále turnaje ITF ve Splitu. „Kurt je příjemný, docela rovný, antuka je jemná a neboří se to. Těším se, jak se to bude během týdne zlepšovat,“ řekla Krejčíková.

Prostředí v Turecku je komorní včetně centrálního kurtu. Pořadatelé přislíbili přistavení dodatečné tribuny pro alespoň sto fanoušků. Kvalifikace se do Beleku přesunula kvůli válečnému konfliktu Ukrajiny s Ruskem. „Je to jiné, než na co jsme ve Fed Cupu zvyklé. Jde ale o to, abychom předvedly nejlepší výkon, kvalifikovaly se a hrály pak na větších centrálních kurtech. Jdeme bojovat a urvat tři body,“ ujistila Krejčíková.

Markéta Vondroušová při tréninku v Beleku.

Sedmadvacetiletá tenistka, která bude plnit roli české jedničky, odehrála dříve v Beleku i turnaje nižších kategorií. Má odsud příjemné vzpomínky. „Když jsem hrála desítky, byla jsem tu snad v semifinále, finále a mám i nějaké vítězství v deblu. Dařilo se mi tu vyhrávat body, tak se uvidí, jestli se za těch pár let nic nezměnilo,“ řekla dvanáctá hráčka světa.

Díky ubytování v blízkosti kurtů se hráčky nemusí zdržovat přejezdy, blízko mají také jídelnu, bazén či posilovnu. Na místních dvorcích se hrají i další turnaje nižších kategorií. „Atmosféra je dobrá a tenisová. Máme pokoje s výhledem na kurty a po ránu slyšíme, jak se rozehrávají další hráči, kteří tady hrají menší turnaje. Užívám si to tu,“ uvedla Krejčíková.

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros plánuje před kvalifikací, která se uskuteční od 14. do 15, dubna, jít i k nedalekému moři. „V rámci regenerace si alespoň smočím nohy. Musí se to využít,“ podotkla s úsměvem Krejčíková.

Obavy z teploty vody nemá ani Pála. „Když vyhrajeme, můžu tam skočit. Věřím, že voda zase tak studená nebude,“ dodal kapitán českého týmu.