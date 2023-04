Jsme rády, že jsme tu. Bejlek a Nosková o debutu v reprezentačním týmu

Nosková společně se zkušenými harcovnicemi Barborou Krejčíkovou, Markétou Vondroušovou a Karolínou Muchovou odletěly do tureckého Beleku už v sobotu, sedmnáctiletá Bejlek je doplnila o den později.

„Soustředila jsem se na turnaj ve Splitu, ale hned jak jsem dohrála, sbalila jsem se a byla připravená letět za holkama.“ Poprvé si tedy zatrénovala až v pondělí, kdy slunečné počasí vystřídal nepříjemný déšť.

„Počasí nám moc nepřeje, v příštích dnech by se to snad mohlo zlepšit,“ popsala. „Jsem ale moc ráda, že tady můžu být, holkám jsem k dispozici od rána do večera, klidně i o půlnoci, budu se je snažit co nejlépe připravit,“ slíbila.

První dny v reprezentaci si užívá i o rok starší kolegyně Nosková, která si chválí především týmovou atmosféru. „S holkama hraju jenom při deblu, tyhle soutěže jsou jedinečné, užíváme si to úplně na maximum.“

Proti klasickým turnajům doprovází tenisky na Billie Jean King Cupu i rozsáhlý tým profesionálů. „Je to neskutečné, jaký máme servis, od masérů až po doktory, hodně si to užívám,“ nastínila Bejlek.

Sama v roce 2021 společně s Brendou Fruhvirtovou a Nikolou Bartůňkovou ovládla juniorskou odnož turnaje, přičemž vyhrála všechny čtyři dvouhry včetně finálové proti Japonkám.

„Už tehdy jsem snila, že se někdy podívám i mezi dospělé a konečně je to tady. Je to jedinečná zkušenost a každým tréninkem se mi zlepšuje sebevědomí,“ rozplývala se Bejlek.

Stejně jako ona i Nosková pozorně sledovala jako malá akci dříve zvanou Fed Cup. „Nikdy jsem si zápasy nenechala ujít, ale vlastně mě nenapadlo, že bych se do týmu mohla někdy dostat. Poprvé asi před týdnem, když mi to kapitán Petr Pála oznámil,“ přiznala.

Jestli se 14. a 15. dubna dostanou obě hráčky proti Ukrajinkám na kurt, ještě neví, na jedné věci už se ale shodují: „Jsme hlavně vděčné, že tady můžeme být.“