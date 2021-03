Katarské povzbuzení. Hraju teď dobrý tenis, těší Kvitovou

Loni se vrátila do grandslamových výšin, kam má vstup jen pár vyvolených. A po semifinále na Roland Garros líčila: „Jsem ráda, že jsem schopná dojít takhle daleko i bez přípravných duelů. Je to bonus do dalších let.“ Nyní Petra Kvitová věří, že si dividendy vybere v miniaturním státečku v Perském zálivu.