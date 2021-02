Smutná Kvitová: Jako jízda na horské dráze, tahle prohra bolí

Slunce jižní polokoule se zase jednou připomnělo. „Dneska bylo opravdu vedro, ne jen teplo,“ řekla turnajová devítka Kvitová. „Za celou dobu, co jsem tady, byl snad jen jeden takový den. I počasí mi určitě vzalo dost sil, ke konci třetího setu už to nebylo úplně bájo. Horko se mi dostalo pod kůži.“

Stejně tak soupeřka. Kvitová v aréně Margaret Courtové napáchala celkem 44 nevynucených chyb - až příliš mnoho. I proto se zrodil divoký výsledek. A její porážka.



„Byla to jízda na horské dráze. Bohužel jsem nevyužila šance v prvním setu, což byl klíč k zápasu,“ uznala. „Ona prostě využila víc příležitostí, hrála dobře. Bolí to, ale s tím už nic neudělám. Teď se těším, že strávím pár volných dní v Austrálii.“

O čem dalším na virtuální tiskové konferenci mluvila?



O zvláštní přípravě: „Tenhle zápas nebyl o karanténě ani o něčem jiném. Měla jsem uhrát první set, pak by to byl jiný příběh - byla jsem brejk vepředu, ale pak prohraju pět gamů za sebou. To se nemůže stát. Dost jsem se prala se servisem, zvlášť z jedné strany, odkud jsem se nemohla trefit.“

O chybějících přípravných duelech: „Ani zápasovou vyhraností to úplně nebude. Loni jsem toho třeba nenahrála tolik a na velkých akcích jsem hrála dobře. První dva sety mi vzaly spoustu psychických i fyzických sil, třetí mi najednou strašně rychle utekl a bylo to hrozně těžké dohánět. Soupeřka sehrála dobrý zápas, mně to úplně do detailu nevyšlo.“

O dalších plánech do sezony: „Měla jsem nějaký program v hlavě, ale nepočítala jsem s tím, že tenhle turnaj tak brzy opustím. Teď si musím sednout a popřemýšlet, co uděláme.“



O tom, zda nelituje dvou týdnů v karanténě: „Porážka mě neštve o to víc, to určitě ne. Štve úplně stejně jako na každém jiném grandslamu. Sice jsem tu tím pádem strávila asi o týden navíc, ale tohle mě ani upřímně nenapadlo.“

O tom, co může na Cirsteaovou platit: „Markéta (Vondroušová, její soupeřka pro 3. kolo) hraje trošku jinak než já. Spíš budou hrát výměny a Markéta bude asi trochu čekat, jestli se Sorana nevykazí.“