Kvitová a její cesta: Vím, co musím hrát, milion výměn neuběhám

Kdo neriskuje, nic nemá? V tenise to často platí a Kvitová s tím nemá problém. „Nevynucené chyby tam jsou, ale já musím hrát svoji hru, což je riskantní v tom, že chyby udělám,“ pronesla. V tomto směru byla Minnenová lepší (16-27), leč celkově na agresivní pojetí Češky neměla. Kvitová zvítězila 6:3, 6:4.

„Od Paříže jsem čtyři a půl měsíce nehrála, z tohoto pohledu to zatím zvládám docela dobře. Vím, že musím hrát aktivně, jinak žádnou velkou šanci nemám. Já to tam neoběhám, nebudu hrát milion výměn,“ pronesla na tiskové konferenci a usmála se: „Myslím, že už jsem se s tím dokonce sžila.“

Úvodní kola grandslamů bývají ošidná, poslední dobou je ale zvládáte dobře, ne?

Doufám, že to byl ideální scénář. Otáčet z 1:4 není úplně jednoduché, ještě dvakrát mi hrozila ztráta podání. Doufám, že mi to pomůže i do budoucna – v minulosti pro mě první kola bývala těžká hlavně psychicky. Dneska jsem taky byla nervózní, ale trošku jinak. Docela rychle to ze mě spadlo a bylo to lepší. První i druhé kolo je podobné, takže se mám na co těšit!

Jen těch deset dvojchyb by se opakovat nemuselo, což?

Bude to určitě v pohodě. (úsměv) Už jsme to řešili s trenérem a upřímně, na nic jsme nepřišli. Na konci zápasu už jsem zase podávala dobře; doufám, že to byla jen chvilková věc, která se nebude opakovat. Jsem ráda, že v nejdůležitějších chvílích to tam zase bylo. Je pro mě důležité, že jsem zápas zvládla ve dvou setech.

Dodali vám energii lidé na tribunách? Nebyl to už tak trochu nezvyk?

Zvykla jsem si hned a přijde mi to normální, i když to teď normální samozřejmě není. Určitě je příjemnější, že lidi povzbuzují, když se třeba nedaří. I dnes mi to v určitých fázích zápasu pomohlo.

Tak jako loni v New Yorku se v grandslamovém areálu hrály i generálky. Změnila se atmosféra se startem Australian Open?

Určitě ano – stejně jako v New Yorku. Byla jsem nervóznější a víc nahecovaná. Taky přišlo víc diváků, což bylo milé. Tady je to celkově dobré v tom, že se žije normální život. Můžu jít na snídani ven, můžu se projít po městě, to je teď speciální.

Taky jste zavítala do německé restaurace, v níž jste si při předloňské jízdě do finále pravidelně dopřávala řízky.

Takhle to letos zatím není, za devět dnů jsme tam byli jenom dvakrát, včera před zápasem ne. Třeba přijde jiný rituál. Zatím se na nic neupínám.

Co bude klíčové pro 2. kole proti Rumunce Cirsteaové?

Zápasy se Soranou jsou vždycky výzva: hraje podobně agresivně jako já a nikdy nevíte, jak se to vyvine. Musím se soustředit na každý balon, aby zápas najednou neotočila. Musím na ni být připravená, rozhodně to bude náročné.

Pomohou vám v tom místní kurty, které jsou prý o dost rychlejší než jindy?

Rychlejší jsou, i když nevím, jestli o tolik… Poslední rok, dva jsem si tady v tomto směru nikdy neměla na co stěžovat, tak u takového přístupu zůstanu. Uvidíme, jestli to bude pro mě takto výhodnější. Doufám, že ano.