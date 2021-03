Dáma s trofejí. Další mistrovské dílo Kvitové, která předhání legendy

Triumfovala už ve třetí dekádě. Poprvé slavila před dvanácti lety v Hobartu na ostrově Tasmánie. „Tenis pořád miluju – i se všemi zvraty,“ řekla v sobotu na tiskovce. „Cestování a balení možná nejsou úplně super. Ale soupeření na kurtu zbožňuju. A když najdete taktiku, která vás dovede k vítězství... To je ze všeho nejlepší!“

V bitvách o titul má úžasnou bilanci 28–10, což vyniká ve srovnání s jinými hvězdami její generace Běloruskou Azarenkovou 21–19, Rumunkou Halepovou 22–17 či Dánkou Wozniackou 30–25.

České a československé tenistky s nejvíce tituly Historické pořadí Martina Navrátilová 167

Petra Kvitová 28

Hana Mandlíková 27

Jana Novotná 24

Karolína Plíšková 16

Helena Suková 10

Regina Maršíková 7

Lucie Šafářová 7

Nicole Vaidišová 6

Renáta Tomanová 4

Jde o tituly ve dvouhře na WTA.

„Porážky ve finále jsou strašně bolavé. Naštěstí tentokrát nemusím trpět,“ lebedila si v katarském hlavním městě.

V historickém pořadí podle počtu vyhraných turnajů se osamostatnila na 20. místě. Za sebou nechala krajanku Mandlíkovou a Sabatiniovou z Argentiny. Před ní jsou 15. Šarapovová (Rusko) 36, 16. Martinezová (Španělsko) 33, 17. Austinová (USA) a Wozniacká (Dánsko) obě 30 a 19. Sanchezová (Španělsko) 29.

Bezpochyby patří do nóbl společnosti. Není snadné odhadovat, jak vysoko se v ní nakonec vyšplhá. Vždyť dřív plánovala, že ve třiceti už si bude hovět ve sportovním důchodu. Teď se však do něj nechystá. „Měla bych se nad tím zamyslet,“ pravila rozverně v sobotu.



Každopádně je jisté, že míří do Tenisové síně slávy. Dvakrát ovládla Wimbledon, drtivou většinu svých titulů sklidila na významných akcích. Na olympiádě v Riu vybojovala bronz, přispěla k šesti českým triumfům ve Fed Cupu.

Šampionkou se stala na betonu, trávě i antuce. V Asii, Americe, Evropě i Austrálii.



Na své pouti příliš nezměnila svůj útočný styl. Bezstarostná dívka s rovnátky ovšem dospěla v dámu, kterou uznává snad každý v branži.

Konkurence v poslední době houstne. Mezi nejžhavější favoritky na grandslamech se v poslední době řadí spíš mladší rivalky – světová jednička Bartyová z Austrálie nebo Japonka Ósakaová. Kvitová ovšem minulý týden poslala ostatním jasný vzkaz: „Pořád jsem tu!“

Muguruzaová do partie v Dauhá kráčela se sebedůvěrou z 12 letošních výher (nejvíce na okruhu). Právě ona na nedávném Australian Open málem vyřadila pozdější vítězku Ósakaovou – v osmifinále nevyužila dva mečboly.

Proti Kvitové v obvyklé ráži si ale ve větrném večeru vůbec nevěděla rady. Držela se do stavu 2:2. Pak už se jen vezla. „Petra hrála velmi dobře od základní čáry, takže bylo těžké ji rozběhat nebo tvořit něco jiného,“ posteskla si.



Poté, co poslala return do autu, Češka upustila raketu a v očích se jí leskly slzy dojetí. Prvním triumfem v době rouškové uzavřela skoro dvouleté čekání na další pohár. Také proto, že pandemie výrazně ohlodala program WTA Tour, příležitostí k vyniknutí loni ubylo.



„Situace ve světě je hrozně těžká,“ uvědomuje si. „V Česku jsem viděla, jak lidé bojují s covidem, ztrácejí práci nebo dokonce své blízké. Nemocnice jsou plné. Vážím si šance hrát tenis. Je skvělé, že se turnaje vůbec konají. Vím, že není snadné je uspořádat.“

O to slastnější pro ni bylo pózování s trofejí, na níž se vyjímá zlatý sokol. Dosud se všechny skvosty, které posbírala na různých světadílech, stěhovaly domů k rodičům.

V následujících měsících by však mohly být k vidění v její síni slávy, jež má vzniknout na fulneckém náměstí. „Snad se to povede a poháry vystavíme,“ řekla Kvitová, než se ještě v noci vydala na další štaci do Dubaje.

„Pojedu kamkoliv,“ pokračovala rozpustile. „Potom mám v plánu Miami a rozhodně už se těším na Wimbledon, který se loni nekonal.“

V Dauhá ji doprovázela kamarádka. Trenéři jí radili na dálku. Jako obvykle neměla čas na oslavu. Jen si užívala poklesu napětí a vstřebávala únavu. Lehce ji znepokojovala bolest břišního svalu.

Pomalu už přelaďovala mysl na příští klání: „V prvním kole mám volno, takže mám chvilku na odpočinek a regeneraci, což se s trofejí vždycky daří mnohem snáz.“