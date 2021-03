Kvitová o titulu číslo 28: Trošku hodně, co? Ale taky už hraju dlouho

Pozoruhodná metropole pohádkově bohatého emirátu patří k jejím oblíbeným destinacím, vždyť zde triumfovala také v roce 2018.

„Tehdy jsem přiletěla hodně unavená, semifinále a finále bylo neuvěřitelně těžké. Na druhou stranu tolik nefoukalo,“ připomněla, že tento týden v Kataru tenistkám komplikoval život silný vítr.

Ale hlavně se hned usmála: „Štěstí je pořád stejné.“



Kvitová tím potvrdila, jak vynikající kariéru zažívá, s trofejí číslo 28 přeskočila v historickém pořadí mimo jiné krajanku Hanu Mandlíkovou.

Nepřijde vám ta cifra až absurdně vysoká?

No mám co dělat, abych dohnala Martinu Navrátilovou! Táta mi už taky gratuloval k tomu 28. titulu a přijde mi to trošku hodně – ale taky už hraju docela dlouho. Je to určitě hezké, jsem za to ráda, určitě ovšem nepočítám, koho jsem přeskočila, to neřeším. Každopádně si titul užívám, čekala jsem dlouho.

Je zisk trofeje cennější kvůli prořídlému kalendáři?

Momentálně musím říct, že ano. Situace ve světě je hrozně těžká: když jsem byla v Česku a viděla, jak všichni bojují s covidem, nemocnice jsou plné a lidé ztrácejí blízké a práci, není vůbec jednoduché to poslouchat. Proto jsem strašně ráda, že máme šanci hrát. Všichni dělají všechno pro to, aby turnaje vůbec uspořádali, i když musíme být v bublině. Vím, kolik práce s tím mají, ani jsme tu nemusely být. Tím spíš si toho vážím.

Cítila jste v Dauhá od začátku, že by to mohlo klapnout?

Upřímně, na trénincích to bylo docela OK, ale já na ně obecně moc nedávám. První zápas asi ukáže nejvíc a ten byl dobrej. S Nasťou (Pavljučenkovovou) jsou to vždycky přestřelky, nikdy nevíte, co se stane. Výsledek (6:3, 6:1) mě trochu uklidnil a cítila jsem se pak dobře.

Však jste finále zvládla ještě jednoznačněji.

Začátek byl nahoru-dolů, pak jsem jí vzala podání a byla jsem uvolněnější, ale ve druhém setu to bylo jiné. Hned jsem sama přišla o servis a musela jsem se do toho co nejrychleji dostat; brejk ve druhé hře byl nejspíš klíč. Našla jsem rytmus, trefovala jsem míče do kurtu, dostávala jsem ji pod tlak.

Bylo jednodušší předvést top výkon bez zuřivého větru?

Řekla bych, že bylo jen o trochu míň větrno, ale bylo to určitě lepší pro nás obě. Vím, že Garbiňe nemusela hrát včera (kvůli odstoupení soupeřky), zato já už měla tuto zkušenost za sebou. Nebylo to snadné, mentálně to bylo dost náročné, byla jsem už tím větrem strašně unavená. Ale nejspíš mi i tohle pomohlo.

Jaký program vás čeká teď? Přesun do Dubaje a lákavá možnost dobýt double Perského zálivu?

Určitě jedu do Dubaje, o tom žádná. Pojedu letos kamkoli (úsměv)! Ale od včerejška trochu cítím sval v břiše a přechází to do nohy; možná sehrál roli i ten vítr, tím, jak je najedou míček všude možně... Naštěstí tam mám volné 1. kolo, bude čas na odpočinek. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale teď určitě o doublu vůbec nepřemýšlím.