Djokovič si před výzvou jménem Nadal věří: Vím, co musím udělat

Antukový grandslam směřoval k finálovému střetnutí tenisových ikon od začátku, oba velikáni procházeli pavoukem suverénně.

Jenže zatímco Nadal svůj standard udržel po celou dobu a do souboje o titul proklouzl bez ztráty setu, Djokovič musel v semifinále podstoupit nečekané drama.

ZPRAVODAJSTVÍ ze semifinále mužů na Roland Garros

Proti Tsitsipasovi měl sice mečbol na třísetové vítězství, zarputilý Řek však zavelel k mohutnému obratu a dovedl duel do pátého setu. V něm už ale postrádal dostatek sil k nátlakové hře a odpadl.

Přesto vyslal Djokovičovi rázné varování, zároveň si Srb vyzkoušel, že umí zvládnout perné momenty.

„Určitě jsem neměl radost ze způsobu, jakým jsem hrál koncovku třetího a čtvrtého setu,“ přiznal po vítězství 6:3, 6:2, 5:7, 4:6 a 6:1.

„Ale potěšilo mě, jak jsem udržel mentální vyrovnanost po celou dobu zápasu. Cítil jsem, že i když jsem prohrál třetí a čtvrtý set, stále jsem lepším hráčem.“

Skutečně, ač z jasné záležitosti udělal nevyzpytatelné drama, dokázal zachovat klidný přístup, žádné výlevy, žádné vztekání. Moc dobře věděl, že jeho šance ještě přijde a že má fyzickou zdatnost na to, aby si dovolil pětisetové špásování.

„Na konci soupeři došla šťáva, tehdy jsem nastoupil, využil své příležitosti a dokončil zápas skvělým způsobem,“ pochvaloval si Djokovič.



V nedělním finále tak v duelu nejvýše nasazených narazí na Nadala, který bude usilovat o třináctý titul z Roland Garros. Srb má ve sbírce jediný.

Půjde už o 56. zápas těchto tenisových mistrů, větší rivalitu na kurtech těžko najdete.

„Hrál jsem s ním častěji než s kýmkoli jiným, je rozhodně můj největší rival. Díky tomu, že jsme spolu odehráli tolik skvělých zápasů, máme k sobě vzájemný respekt a vytváří to motivaci jít na kurt a hrát to nejlepší. Oba totiž víme, že pokud chceme uspět, musíme předvést to nejlepší,“ prozrazuje Djokovič.

V celkové bilanci má sice mírně navrch 29:26, ve svém antukovém hájemství nicméně vládne Nadal poměrem 6:1.

„Na tomto kurtu jsem s ním prohrál většinu zápasů, ale také jsem jeden vyhrál, bylo to čtvrtfinále v roce 2015,“ vzpomíná Djokovič. „To je zápas, na který se podívám a pokusím si z něj vzít nějaká pozitiva, která proti němu mohu použít.“

I když spolu v Paříži sehráli sedm duelů, ten nedělní osmý bude vzhledem k netradičnímu termínu turnaje unikátní.



„Podmínky jsou jiné, než na které jsme zvyklí v květnu a červnu. Myslím, že to by mohlo znamenat větší šanci pro mě, míč neskáče až nad ramena, jak to má rád,“ věří Srb. „Ale nehledě na podmínky, je to stále Rafa, jsme spolu ve finále a hrajeme na antuce.“

Pokud uspěje Nadal, počtem dvaceti grandslamových titulů se dotáhne na Švýcara Federera. Djokovič zase usiluje o svou 18. trofej z turnajů velké čtyřky. O nažhavení aktérů finále tedy není třeba pochybovat.

„Jsem blízko trofeje, v posledním zápase turnaje,“ uvědomuje si srbská světová jednička „Ale čeká mě v něm můj největší rival, nejtěžší překážka a výzva, jakou můžete mít. Ale už jsem v takové situaci byl a zvládl jsem ji. Vím, jak se potřebuji připravit a co musím udělat. Těším se.“