Jako když létají rakety. Djokovič zase školil a pochválil Kordu

Kulisy pařížského centrkurtu, o němž bezelstně prohlásil: „Je obrovský, jakože fakt obrovský. Na takovém stadionu jsem hrál poprvé v životě.“ A proti němu tenisový robocop, jemuž navíc perfektně pasují náročné podmínky letošního Roland Garros.

Sečteno, podtrženo: boj o každý míč.

Taky jich Daniel Elahi Galán moc neuhrál. Jako „šťastný poražený“ z kvalifikace došel až do 3. kola, což je jeho zdaleka nejlepší počin v kariéře. Ale pak přišla maturita s názvem Novak Djokovič. Padl 0:6, 3:6, 2:6.

Srážka s realitou a poznání, jak výjimečný tento Srb je.

„Když se díváte na video nebo ho vidíte v televizi, říkáte si: Já vám nevím, je fakt tak rychlý? Spíš myslíte na jeho spin,“ líčil Galán. „Ale dneska mi každý jeho forhend přišel jako raketa. Až jsem z toho byl mimo. Jeho bekhendovým úderům jsem se pak nějak dokázal přizpůsobit. Těm z forhendu ne.“

Djokovič chroustá soupeře jako spadaná jablíčka. Jeho dominance nad Galánem nebyla výjimka, nýbrž pravidlo. Pouhých pět gamů ztratil v prvním, druhém i třetím duelu. Šetří síly na další průběh. Nezastavuje.

„Jasně, každý z nás má lepší a horší dny a tak se to musí brát. Musíte doufat, že u něj zrovna přijde ten špatný,“ říkal po obdobné lekci ve 2. kole Litevec Berankis. „Proto je důležité nezpanikařit. I s vědomím, že jdete na kurt proti někomu, kdo má už doma šílené množství grandslamových trofejí.“

Srbský čaroděj své sportovní oběti pochopitelně nelituje. „Zároveň mám respekt ke každému, proti němuž jdu hrát nebo třeba i trénovat,“ zdůraznil.

Novak Djokovič během zápasu třetího kola Roland Garros.

„Rozumím tomu, jaké množství práci museli udělat, aby vyhráli pár úvodních kol a mohli si zahrát proti nejlepším na světě. Zároveň to pro mě obnáší zvýšenou opatrnost. Vím, že nemají co ztratit, proto se do toho musím od začátku opřít. Což zatím vychází.“

A pak při otázce na dosud nepoznané protivníky sám vyzdvihl letošní senzaci s českou stopou.

„Pro tenis jako takový je vždycky fajn, když vidíte nové tváře, mladé talenty,“ řekl Djokovič. „Třeba Korda. To, že jeho otec byl šampionem a on tu teď došel do čtvrtého kola, je skvělý příběh. Tenis potřebuje takové osvěžení. Ale potřebuje zároveň i osvědčené značky, které přitahují davy.“

Když už byl zmíněn Sebastian Korda, tak toho v neděli čeká podobně náročná řež: dvanáctinásobný pařížský šampion Rafael Nadal má totiž zatím na Roland Garros podobně dominantní projev jako Djokovič.

Dvacetiletý Korda chvílemi zažije dost možná stejnou torturu jako Galán. Přesto měl před zápasem jasno: „Rafa je můj životní vzor. Takže až proti němu nastoupím, budu ten nejšťastnější člověk na světě.“