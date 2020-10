Kvitová: Další grandslam mi zatím asi není souzený. Ale budu věřit dál

Ke dvěma wimbledonským trofejím ta třetí ne a ne přijít. Loni v Melbourne hrála Kvitová dokonce finále, teď se nečekaně daleko – takřka na dostřel poháru - dolopotila i na neoblíbené pařížské antuce.

„Být tady v semifinále je pro mě velký úspěch. Jsem vděčná a šťastná, to rozhodně ano,“ neváhala. „I když porážka bolí. Což je přirozené.“

Kdy přebolí?

Za pár hodin a dnů to budu brát jako skvělý turnaj. I teď jsem ráda, i když po prohře je to hrozně těžké. Podmínky byly hodně náročné, dnes vyloženě abnormální, strašně foukalo a vítr se točil. Sofia si to zasloužila. Tak to je. Zároveň mě těší, jak jsem to zvládla, tenisově i mentálně. Jak tělo vydrželo, jak jsem servírovala, jak jsem se pohybovala. Najdu tam spoustu pozitivních věcí a doufám, že na nich budu stavět i dál.

Jak rozporuplné jsou konce v takto pozdních fázích?

Když jste tomu blíž, je to strašně těžké. Ale musím si vzít to dobré. Po dalším grandslamu toužím, zatím mi to asi není souzeno, ale budu věřit dál a makat dál, abych to třeba ještě jednou zvládla.

Cítíte ve druhém týdnu výraznější tlak?

Je pravda, že se snažíte hrozně moc být v důležitých kolech – a na druhou stranu je to pak psychicky strašně náročné. I včera mi to (duel proti Siegemundové) vzalo hodně mentálních sil, před zápasem ani po něm jsem nebyla schopná se moc uvolnit, odpočinout si. Nervů, chtění a bojovnosti bylo v těle i v hlavě hodně a ze začátku jsem taky byla hrozně stažená, nervózní a ona vedla rychle 4:1. Pak jsem se uvolnila a už to bylo vyrovnanější. I proto jsou grandslamy tak strašně těžké. Vydržet 14 dní není žádná sranda.

Co považujete za hlavní pařížské zisky?

Tohle nebyl nikdy můj nejsilnější grandslam, takže jsem ráda, že můžu hrát i na antuce. A taky bez přípravných zápasů. Moje tělo není úplně nejmladší, ale to, že jsem se připravila a odehrála takový turnaj je jen bonus do dalších let. Serena (Williamsová) taky nehraje moc turnajů, pak přijede a zvládne grandslam dobře - jsem ráda, že jsem toho taky schopná. To je velice důležité.

Ve finále jsou opět dvě velmi mladé tenistky, jak se pomalu stává zvykem. Mají oproti zkušenějším nějakou výhodu?

Myslím, že jo. A pamatuju si to, taky jsme vyhrála mladá; tlak je většinou na starších a zkušenějších a možná si ho o trochu víc připouští. Ony jsou naopak beze strachu, že by měly cokoli ztratit. Ale pro fanoušky je podle mě skvělé vidět nové vítězky. Jde to brát pozitivně. Že to není stereotypní, že se rveme a že každý den přináší novou šanci.

Komu ve finále věříte víc?

Bude to vzrušující zápas. Sofia hrála vážně skvěle, pro mě je jako nasazená čtyřka velká favoritka, Iga (Šwiateková) ale taky hraje neuvěřitelný turnaj, smetla i Simonu (Halepovou). Jsem zvědavá. A příští rok jsem zpátky – a budu připravená i na tyhle holky. Nechci jim dávat nic zadarmo, to žádná z nás. Nekončím kariéru! (úsměv)