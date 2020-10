Dřív Kvitovou kritizovala. Teď ji legenda velebí: Srší z ní víra a odhodlání

Při Turnaji mistryň v Singapuru na podzim 2015 se americká legenda docela ostře pustila do české hvězdy, která zrovna neprožívala nejbáječnější období.

„Záleží na tom, jak hodně prahnete po úspěchu,“ řekla Evertová na tiskovce.

„Vím o jejích potížích. O astmatu a mononukleóze. Chápu, že není v ideální formě a nemůže předvádět to nejlepší, co v ní je. Ale kdo je opravdu hladový, dokáže i tyhle překážky zdolat. Ať si Petra vezme třeba tři měsíce volna, vyléčí se a uvědomí si, co potřebuje. Pak ať se vrátí s touhou po odplatě.“

Teď o Kvitové smýšlí jinak. Opravila si názor i na její antukářské dovednosti.

Sedminásobná šampionka Roland Garros a komentátorka stanice Eurosport ve středu odpověděla na otázky iDNES.cz.

Kvitová podruhé v kariéře postoupila v Paříži do semifinále. Překvapuje vás její tažení?

Překvapuje, protože si k antuce vypěstovala odtažitý vztah. Má skvělé údery a sílu. Jenže omezoval ji její horší pohyb. Není záchranářka. Její obrana zaostává za útokem. Abyste na Roland Garros uspěl, potřebujete zvládat obě činnosti. Ale jedna věc se mi na ní líbí.

Jaká?

Její přístup. Nový antukový přístup. Je pohyblivější, občas se dokonce i sklouzne. Víc si věří a víc se na kurtu baví.

Chlad. Vlhko. Těžké míče... Čím to, že v takových podmínkách září?

Myslím, že se díky lepší práci nohou může správně srovnat k úderu a pořádně se do něj opřít. Z rovnovážného a pevného postavení vycházejí vítězné míče. Nikdy se nebude snažit bodovat v dlouhatánských výměnách. Chce využívat svůj skvělý levácký servis a zakončovat druhou nebo třetí ránou, což se jí daří skvěle.

Co potřebuje udělat, aby dokráčela až k trofeji?

Aby turnaj vyhrála, musí vsadit na své přednosti. Musí být agresivní, řídit dění na kurtu. Nesmí zabřednout do nekonečných výměn s mladšími soupeřkami, ve kterých čtrnáctkrát nebo šestnáctkrát praští do balonu. Potřebuje šéfovat na kurtu při podání i na returnu, pálit míče do rohů a vydávat se na síť při jakékoliv příležitosti. Nemůže se vzdát své útočné povahy.

Onehdy jste jí vytýkala nedostatek zápalu. Pořád si myslíte, že jí chybí?

To je zbytečná otázka. Z očí jí vyzařuje úplně něco jiného. Odhodlání. Víra. Antuku bere mnohem vážněji než v minulosti. Ještě nikdy jsem ji na Roland Garros neviděla tak psychicky naladěnou, tak nahecovanou.

Billie Jean Kingová, průkopnice WTA Tour, mi nedávno tvrdila, že Petra patří mezi nejpřívětivější hráčky, které kdy potkala. Souhlasíte? Může být chování Kvitové součástí jejího odkazu?

Petra není jedna z nejmilejších tenistek. Ona je nejmilejší. Že asi osmkrát za sebou získala cenu WTA za férovost, svědčí o všem. Je roztomilá, vlídná, dobrosrdečná. Má za sebou hrozivý zážitek, po němž na sport i na život pohlíží jinak. Její osobnost se rozvinula.