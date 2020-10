Rána a modřina. Jak v Djokovičovi hrklo, že opět trefil míčkem rozhodčího

14:41

Natahoval se po prudkém podání do forhendu, jenže nezareagoval dostatečně pohotově. A tak místo čistého úderu trefil Novak Djokovič v osmifinále Roland Garros míč jen rámem rakety. Od něj se žlutá koule odrazila tak nešikovně, že přímo do spánku trefila přihlížejícího čárového rozhodčího. „Páni, bylo to opravdu nepříjemné deja vu,“ přiznal srbský tenista v narážce na svou nedávnou diskvalifikaci na US Open kvůli podobnému prohřešku.