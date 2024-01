Chci hrát do 40 jako Tom Brady, líčí Djokovič. V Austrálii prověří Lehečku

Oba tenisté se proti sobě postaví v australském Perthu při týmovém United Cupu. Lehečka se se srbským velikánem ještě nikdy neutkal, na loňském Davis Cupu ve Valencii se zápasu s ním vyhl.

„Hodněkrát jsem s ním ale trénoval,“ prozradil 31. hráč světa před odletem do Austrálie. Teď se proti němu pokusí získat první bod ve druhém ročníku United Cupu, v sobotním utkání s Čínou totiž Lehečka s Markétou Vondroušovou prohráli singly i smíšenou čtyřhru.

Naopak Djokovič dovedl Srbsko k vítězství a pokud by se svým týmem uspěl znovu, postoupí ve smíšené týmové soutěži do čtvrtfinále. Herně se v Perthu připravuje na úvodní grandslam nového roku, znovu by rád ovládl Australian Open.

Na prvním majoru sezony slavil desetkrát, celkem by do své sbírky přidal už 25. grandslamovou trofej.

„Australian Open je můj nejúspěšnější grandslamový turnaj. Pokaždé, když vyhrajete, cítíte, že vaše sebevědomí roste. Každý rok se vracím a oživuju vzpomínky z minulých let,“ těší se Djokovič do Melbourne.

„Miluju hraní v Rod Laver Areně. Je to můj oblíbený kurt, snad se mi na něm bude dařit stejně dobře jako loni a mnohokrát předtím,“ doufá. „Měl jsem mnoho úspěchů, přál bych si na ně navázat.“

V minulé sezoně opět dokázal, že umí porážet i o víc jak dekádu mladší hráče, 36letý Djokovič stále předvádí obdivuhodné výkony, které mu vynáší vysněné tituly.

„To je ten pohon, motivace. A v mém věku se stále cítím velmi dobře, v roce 2023 jsem zažil jednu z nejlepších sezon v kariéře. Budu pokračovat a uvidím, kam až se dostanu.“

Inspiraci hledá Djokovič i u jiných sportovců, obdivuje například svého kamaráda a bývalého hráče amerického fotbalu Toma Bradyho. „Je ideálním příkladem šampiona ve svém sportu a někoho, kdo má za sebou skvělou kariéru a sportovní dlouhověkost,“ fascinuje Djokoviče.

Tom Brady z Tampa Bay Buccaneers.

Sedminásobný vítěz Super Bowlu podporoval srbského tenistu při loňském Roland Garros přímo z jeho lóže. „Znám Toma osobně, hodně jsem se od něj naučil,“ vypráví Srb. „Doufám, že budu mít taky dlouhou kariéru, třeba do čtyřiceti nebo možná ještě déle.“

Brady ukončil kariéru ve 45 letech, rozjetý Djokovič se do tenisového důchodu ještě rozhodně nechystá. „Tom věnoval spoustu času péči o sebe, rekonvalescenci, zajištěním toho, aby byl v pořádku každý kousek jeho těla a mysli,“ obdivuje Djokovič, který rovně dbá na to, aby byla jeho kondice co nejlepší.

Zatímco jeho vrstevníci končí či bojují se zdravotními problémy a vytrácející se fyzičkou, on dál roste. Baví ho konkurovat mladým sokům a především miluje vítězství. „Ale naše éra se chýlí ke konci,“ cítí. „Naštěstí se vynořuje Alcaraz, což je skvělé. Byl jsem rád, že jsem s ním letos odehrál čtyři velmi dobré zápasy.“

Novak Djokovič (vlevo) gratuluje Carlosi Alcarazovi k výhře ve finále Wimbledonu.

Bitva dvou hráčů rozdílných generací láká fanoušky, Djokovič s Alcarazem se často přetahují i o pozici světové jedničky. „Každé utkání přitahovalo velkou pozornost, měli jsme spoustu dobrých momentů, což je skvělé pro náš sport.“

Bavit a těšit diváky se Djokovič pokusí i v této sezoně, ve které doufá a předesílá, že nebude jeho poslední.