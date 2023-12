Bude sranda. České hvězdy prověří i Djokovič, zkusí možný olympijský trumf?

„V týmu hraju hrozně ráda,“ hlásí sedmička ženského světového žebříčku. „Takhle v kolektivu nemáte tolik stresu a nervů, je to příjemné vyvedení z našeho každodenního rytmu,“ přitakává mužské číslo 31.

Z jejich umístěních odvodíte, že Češi poskládali pro druhý ročník United Cupu velmi solidní sestavu. Figurují v ní ještě Sára Bejlek, Vít Kopřiva a deblisté Miriam Kolodziejová a Petr Nouza. Každé utkání se skládá z jedné mužské dvouhry, jedné ženské a závěrečné smíšené čtyřhry.

sarabejlek UNITED CUP 2024 @unitedcuptennis @marketavondrousova @miriamkolodziej_ @leheckajiri @koprivavit petrnouza @sarabejlekfp @thaya_vinarstvi



@jimmie48tennis oblíbit sdílet odpovědět uložit

V mixu se tak teoreticky mohou na stejnou stranu kurtu postavit Vondroušová a Lehečka, dvě momentálně nejvýraznější tváře českého tenisu, a naťuknout třeba i případnou spolupráci pro olympijské hry v Paříži. „Právě s Jirkou jsme se domlouvali, že se na United Cup přihlásíme oba dva a že si užijeme srandu,“ prozrazuje Vondroušová.

Ve skupině E v Perthu se parta pod vedením kapitána Davida Škocha, trenéra a partnera Kolodziejové, střetne v sobotu s Čínou a v úterý se Srbskem, v jehož kádru nechybí Novak Djokovič.

unitedcuptennis Practice served with a side of fun



@djokernole @danilovicolga | #UnitedCup oblíbit sdílet odpovědět uložit

V šesti skupinách po třech týmech se nachází devět mužů z první světové dvacítky a pět tenistek z desítky. Do čtvrtfinále projdou vítězové skupin, které se hrají v Perthu a Sydney, osmičku doplní dvě nejlepší sestavy ze druhých míst, každá vzejde z jednoho města.

Přičemž soutěž láká nejen na záživný formát, ale i štědré finanční odměny a body do žebříčků. „Je super, že na začátku sezony hned najedeme do rytmu a že nás bude na jedné akci hodně pohromadě,“ přibližuje Vondroušová.

Lehečka vzpomíná na triumf nad Zverevem

Jak umí smíšené klání nastartovat, může vylíčit Lehečka, který na konci loňského prosince při premiérovém ročníku United Cupu skolil tehdejší světovou dvanáctku Němce Alexandera Zvereva. Od cenného skalpu se pak odrazil k tažení do čtvrtfinále Australian Open.

V úterý si velmi pravděpodobně vyzkouší konfrontaci se světovou jedničkou Djokovičem, který se mu vyhnul v zářijové skupině finálového turnaje Davis Cupu ve Valencii. Lehečka tam exceloval, čímž jasně ukázal, že týmové výzvy ho skutečně baví.

Na obhajobu hodnotných výsledků se chystal na Tenerife, kde si přivykal teplému australskému počasí, dny kolem Vánoc strávil v tuzemsku. A hned 25. prosince společně s ostatními Čechy odletěl do Perthu.

„Kondičně i tenisově jsem se připravil dobře, odehrál jsem jeden ostrý zápas na extralize, takže jsem spokojený,“ popsal minulý týden.

Krátká pauza Vondroušové nekazí natěšení

Vondroušová trénovala v Praze a pochvalovala si, že necítí zdravotní obtíže. „Tuhle sezonu jsem na své poměry zvládla dobře. Musím zaťukat, že jsem neměla ani jedno zranění, které by mě vyřadilo, jen mě na konci roku v Asii trochu trápil loket. Doufám, že to tak bude pokračovat.“

V Perthu ji hned v sobotu čeká ostrá prověrka na úvod tenisové kapitoly 2024: nejspíš změří síly se světovou patnáctkou Čeng Čchin-wen, která za letošek získala cenu WTA pro hráčku s největším zlepšením.

„Přípravu jsem měla kratší, než jsem zvyklá, protože sezona byla dlouhá a pauzu jsem natahovala, co to šlo,“ připomíná levoruká Češka, že v listopadu absolvovala náročný přelet z Turnaje mistryň na finále Poháru Billie Jean Kingové. „Ale na novou sezonu se těším, už mi to chybí,“ ujistila před týdnem na vyhlášení ankety Sportovec roku, kterou ovládla.

Teď už v Perthu vylaďuje poslední drobnosti, aby mohla v sezoně 2024 zářit stejně jako v té uplynulé. Rovněž Lehečka si na dalekém světadíle vybavuje příjemné vzpomínky, jak nastartoval svou jízdu mezi mužskou šlechtu svého sportu.

A díky zápalu pro týmová klání mohou Češi hned na úvodní akci nového tenisového roku důrazně zvěstovat, že chtějí být vidět i nadále.