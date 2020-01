U konce s dechem. Melbourne zažilo černý tenisový scénář

„Těžce se dýchalo, bylo mi zle od žaludku,“ líčila někdejší wimbledonská finalistka Bouchardová: „Jako sportovci jsme na stav našich těl obzvláště citliví. Pokud existují pravidla, jak se chovat ve velkém vedru, měla by existovat i pro případ velkého znečištění ovzduší.“

To vše se odehrálo v kvalifikaci na první grandslam roku - a jako nemilý dodatek nedokončila svůj exhibiční duel ani slavná Maria Šarapovová. Ze stejného důvodu.

Extrémní požáry pustošící Austrálii přinášejí i hustý kouř. V kombinaci s nepříznivým směrem větru nahradila obvykle až kýčovitě modrou lednovou oblohu v Melbourne mordorská poklice smogu.

„Nemám astma, netrpím na dýchací potíže. Ale tentokrát jsem se bála kolapsu,“ líčila Jakupovičová.

Do startu Australian Open chybí pět dní. Příroda rozhodne. „Je to nová zkušenost,“ přiznává ředitel turnaje Craig Tiley. „Proto musíme spoléhat na rady expertů.“

9. LEDNA. Melbourne prožívá krásný letní den. 14. LEDNA. Melbourne zahaluje dým z lesních požárů.

Podle předpovědi australského meteorologického ústavu byl výhled pro Melbourne následující: ve středu vlhko a smog, ve čtvrtek oblačno, v pátek a v sobotu „oblasti kouře“. Ale také déšť, který by snad mohl ztrápené zemi aspoň trochu pomoci s přidušením požárů. Předpovědní modely zároveň rozhodně nemají stoprocentní úspěšnost. Vývoj je nejistý.

Ideální varianta: černé úterý bylo pro Melbourne negativním vrcholem a situace se bude zlepšovat.

Střední varianta: bude to plus minus stejné i příští týden, až se od pondělí grandslam rozeběhne.

Pesimistická varianta: bude hůř.

Což pohodě mezi tenisty nepřispívá. Zvlášť poté, co se tak natrápily Bouchardová, Šarapovová, Jakupovičová. „Proč musíme pokaždé čekat, až se stane něco špatného,“ tweetovala Elina Svitolinová a sdílela varování, v němž město Melbourne doporučovalo místním, aby raději zůstávali vevnitř.

Pokud by se podmínky nezměnily (či dokonce zhoršily), musel by program úvodního grandslamu roku doznat velkých změn. Tři zastřešené arény jsou připraveny, pro nouzový plán pořadatelé počítají také s osmi kurty v hale.

Jenže ty náleží do uzavřené oblasti pro účastníky grandslamu a jejich týmy, kolem hřišť je minimální kapacita pro případné diváky, pokud by sem vůbec mohli. Pro srovnání: v Melbourne Parku je včetně největších stadionů 40 herních a tréninkových kurtů, takže by nouzová varianta počítala s využitím pouhé čtvrtiny kapacity...

„Jsme šťastní, že máme k dispozici tři zastřešené kurty, z nichž by případný smog odfiltroval klimatizační systém, a dalších osm v hale. Díky tomu je Australian Open roky odolné rozmarům počasí,“ řekl Tiley. Což je jádro problému: standardní vrtochy, tedy hlavně dlouhodobý déšť, by turnaj díky tomu překonal. Ale kontinuální smog?

To by bylo mnohem horší.

Pohled na tenisové kurty v Melbourne Parku a dýmem zahalené mrakodrapy.

Australské tenisové léto patří k nejoblíbenějším pasážím sezony. Rok začíná, všichni jsou plní sil, ti ze severní polokoule vymění krátké a chladné dny za parádní kulisy.

Většinou to tak bývá.

Letošek nejspíš bude jiný.

„V závislosti na směru větru bude turnaj zažívat lepší a horší dny,“ napsal tenisový reportér New York Times Ben Rothenberg. „Toto úterý bylo rozhodně špatným dnem. Téměř jistě se nemělo hrát.“

Místo vzývání obvyklé melbournské pohody tak jsou přání pro leden 2020 poněkud skromnější. Azurové nebe pro hráče a hráčky? Opalování pro fanoušky? Tentokráte bohatě postačí, aby se prostě dalo volně dýchat.