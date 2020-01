Australian Open v hale? Krajní varianta, ale už ji kvůli požárům řeší

„Těžko se dá hovořit o bezpečných podmínkách,“ řekl pro NY Times americký hráč Denis Kudla, který minulý týden trénoval v Melbourne: „Pokud bychom měli být na kurtu čtyři až pět hodin, neumím si to představit jinak, než že budu celou dobu kašlat jako blázen a po zápase se cítit šíleně.“

3 zastřešené kurty mají v areálu v Melbourne, dalších osm halových by mohlo být k dispozici.

Vedle ztrát na životech, zničené přírody a materiálních škod může tenis vypadat jako prkotina. Ale stejně: dění se netýká jen blížícího se Australian Open, jež odstartuje v pondělí 20. ledna, ale i jiných akcí. Na nejvzdálenějším kontinentu Djokovič, Nadal a spol. bojují na novém ATP Cupu, k tomu turnaje v Brisbane, Sydney, Canbeře...



A podotek číslo dvě: zásadně ohrožený grandslam, to tu ještě nebylo. Organizátoři dokonce vytáhli nouzový plán – zatím je to velká teorie, ale už to, že se o ní vůbec mluví, ukazuje na vážnost situace. Melbournský areál nabízí tři zastřešené kurty a osm dvorců v hale, zároveň pořadatelé uvedli, že by vše mělo proběhnout podle plánů. Snad.

„Posunutí turnaje je ta opravdu poslední možnost,“ řekl Novak Djokovič, prezident hráčské rady. Také je ale podle něho jasné, že pokud by se situace nelepšila, či dokonce horšila, bude nutné zavést pravidla chránící zdraví hráčů.

Barbora Strýcová čelí ve druhém kole v Brisbane americké hráčce Alison Riskeové.

Plíce tenistů trpívaly především v Číně. Tamní smogové peklo se pomalu lepší, ale vzpomínky zůstávají, třeba ty Barbory Strýcové: „Takových pět šest let zpátky v Pekingu to bylo echt hrozný. První rundy se i přes den muselo svítit, protože nebylo vidět – všude mlha, štípalo to do nosu. Když jsem se vysmrkala, byl kapesník černý.“



Jenže dusivý kouř z požárů nelze srovnávat ani se smogem.

„Toto je něco úplně nového,“ souhlasil Djokovič.

Tradičním tenisovým nepřítelem bývá déšť, třeba na US Open 2010 se muselo i mužské finále hrát kvůli přívalům vody o den později, až v pondělí. Tekutý živel pravidelně trápíval Wimbledon, ale řešením jsou kryté centrkurty; dokonce i na Roland Garros už se letos aréna Phillippa Chatriera dočká zastřešení.

Zvlášť ve druhých týdnech grandslamů, kdy je program řidší, tak lze turnaje dokončit bez větších trablů, byť by taková situace přinášela logistické potíže typu toho, jak naložit s prodanými vstupenkami.

V Austrálii jde o zákeřnější hrozbu. Tady už nejde o to, že někdo promokne na kost; pokud by se kvalita ovzduší nadále horšila, budou zdravotním následkům vystaveni hráči, rozhodčí, diváci.

Zkrátka všichni.

„Naši experti analyzují průběžná data, vše konzultujeme s autoritami i lékaři,“ uvedl prezident Australian Open Craig Tiley. „Ale zdraví všech vždy bylo a bude naší prioritou. S tímto vědomím budeme činit všechna budoucí rozhodnutí.“

Nick Kyrgios

Tenis je ohrožen, ale také pomáhá. Patriot Nick Kyrgios burcuje veřejnost. „Je těžké soustředit se na tenis. Myslím na to při každém úderu,“ líčil emotivně. I díky němu budou hvězdy včetně Karolíny Plíškové a Petry Kvitové na obnovu Austrálie posílat peníze za každé eso, dále se chystá velká exhibice za účasti Rogera Federera či Sereny Williamsové. Přispět a případně se modlit je zároveň vše, co mohou osobnosti s raketou udělat.



„Odložení, či dokonce zrušení grandslamu nikdy nebylo ani na spadnutí, takže by to přirozeně bylo strašně těžké rozhodnutí,“ řekl NY Times Kudla. „Hrát se dá, jenže kdo zároveň ví, jaké zdravotní škody by nám to způsobilo?“