Konečně zase ve vlastní posteli. Bouzková si doma i přes nervozitu poradila

„Hlavně se soustředit na sebe.“

Tak znělo klíčové motto před utkáním s hráčkou ze třetí stovky žebříčku, která na turnaj prošla z kvalifikace jako takzvaně „šťastná poražená“.

Rakušanka Sinja Krausová ovšem nedávnou čtvrtfinalistku z Wimbledonu řádně potrápila. Favoritky se nezalekla a hrála vabank. Hned v úvodu jí Bouzková darovala náskok 40:0 při vlastním servisu.

„Začátek byl pro mě asi takový nejhorší, než jsem se oklepala. I když úplně to ze mě nespadlo za celý zápas,“ prohodila Bouzková, kterou sice mimořádně těšil start před domácím publikem, zároveň ji však poněkud svazoval.

„Občas je to trošku stres navíc. Hlavně před zápasem jsou momenty, kdy vidíte tolik lidí, a víte, že přišli zrovna na vás, tak je nechcete zklamat,“ vysvětlovala. „Byl to ode mě hodně nervózní zápas, přišlo mi, že to ani není turnaj, byl to takový strašně divný pocit na kurtu.“

České hráčce například moc nefungovalo první podání, čehož agresivní soupeřka využívala. „Když mi tam ale spadlo, bylo to úplně o něčem jiném,“ s úsměvem dodávala.

V momentě, kdy se zdálo, že se Češka po první sadě uklidnila a dostala do pohody, nechala tu druhou i přes vedení 4:2 a následný game na servisu zajít do tie-breaku.

„Spíš to bylo opravdu mnou, měla jsem výpadky koncentrace,“ uznala po vítězství 6:2, 7:6 (7:2).

Velkou roli zřejmě sehrála i pauza na ošetření, kterou si Bouzková ke konci šestého gamu vyžádala u umpirového rozhodčího kvůli puchýři na levé noze.

„Jen jsem ho potřebovala přelepit a pak už jsem o něm zase nevěděla. Moc mě to nelimitovalo, ale asi jsem se pauzou vyvedla trošku z rytmu. Ona si pro to pak víc chodila a padalo jí to tam.“

Na úvodní vítězství se tak nasazená turnajová osmička docela nadřela. Na druhou stranu, konečně doma přešla přes úvodní kolo.

„Jsem ráda, že jsem to takhle vybojovala, snad to tady není moje poslední výhra... První zápasy jsou vždy těžké. Dneska bylo důležité se úplně adaptovat na beton a snad to bude lepší, už ze mě vše spadlo,“ ujišťovala vždy usměvavá blondýnka, která si hodně pochvalovala také podporu publika.

Ve svém rodišti vůbec zažívá zcela speciální akci.

„Je super, že můžu být doma, a ne v hotelu. Je to jediný turnaj za rok, kdy můžu spát ve své posteli, a to je za mě ideální,“ radovala se. „Je to jiný pocit, i bráchu mám celou dobu okolo sebe, i když na turnajích jinak nebývá.“