V Česku se nedaří. Loňské finále byla výjimka, říká Martincová po vyřazení

Pro rodačku z Prahy jde o pátou porážku na okruhu WTA v řadě. Od svého putování v Nottinghamu, kde musela vinou zranění pravého kolene skrečovat semifinálový duel, marně hledá bod, od kterého se odpíchnout.

Logicky tak i mezi novináře přicházela spíše z povinnosti. Zklamaná, s minimálním zájmem o jakékoli delší povídání.

Utkání jste přitom skvěle rozehrála, co se poté stalo?

Nevyšlo mi tam pár úderů. Co si pamatuju, udělala jsem pár jednoduchých chyb za sebou. Celé se mi to sesypalo a už jsem se nebyla schopná dostat zpátky.

Je to vzhledem k okolnostem ještě náročnější psychicky?

Myslím, že jo, protože mi chybí odehrané zápasy. Člověk se snaží dostat zpět, ale spíš bojuje sám se sebou, než aby řešil hru soupeře na kurtu.

Počtvrté za sebou jste na turnajích WTA skončila v prvním kole, nedostává se vám to do hlavy už v průběhu zápasu?

Ani ne. Sice mi nevyšlo pár prvních kol, ale to je ovlivněné losem. Někdy se vám to tak sejde, s tím nic nenaděláte, zápasy to byly vyrovnané. Ale nepřipouštěla jsem si, že by pro mě první kolo byla překážka, během utkání jsem si na to ani nevzpomněla.

Mrzí vás vypadnutí o něco víc v souvislosti s obhajobou loňského finále?

Mně už to samotné vypadlo. Neobhájila jsem finále, určitě mě to mrzí, ale co se dá dělat...

Říkala jste, že doma ani moc ráda nehrajete a je to pro vás více utrpení. Přitom loni jste ho prolomila...

Loni to byla asi výjimka potvrzující pravidlo... Letos jsem opět nepředvedla svůj nejlepší výkon. Ze začátku jsem nehrála špatně, ale pak se to sesypalo.

Jaké máte další plány?

Ještě nevím přesně kdy, ale odletím do Ameriky, kde mě čekají nějaké turnaje. Určitě to bude dobrý restart na cizí půdě.