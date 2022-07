Ještě jednou a naposledy. Rozjařené duo H+H se vrací, vítězí a věří si

„Jak hodnotíte vaše první utkání posledního turnaje?“ zněla první otázka po duelu, který duo H+H otočilo a slavilo v rozhodujícím super tie-breaku.

„Začátek byl hrozně slabounký, hlavně z mé strany, což se dalo asi čekat. Byla jsem trochu zoufalá. Za stavu 1:4 mi došlo, že musíme uhrát taky nějaké solidní skóre. Jakmile jsme ale vyhrály pár balonků, začala jsem si to trochu užívat. Ve vítězství jsem moc nedoufala, ale Lucka pak podržela několik gamů skoro sama a dostala nás zpět do zápasu. Ve druhém setu to z nás strašně spadlo. Na kurt přišel příjemný chládek, bylo to najednou celé vyklidněné a dobře to dopadlo,“ rozpovídala se hned Sestini Hlaváčková.

„Ona už na všechno odpověděla,“ stěžovala si pak rozesmátá Hradecká.

Usměvavé české tenistky Andrea Sestini Hlaváčková (vpravo) a Lucie Hradecká na turnaji Livesport Prague Open

„Jako vždy,“ reagovala parťačka.

„Jako vždy... Tak já s ní souhlasím,“ vybruslila sedmatřicetiletá tenistka z nutnosti dlouze odpovídat.

Ne, ani po letech se nic moc nezměnilo. Šampionky z Roland Garros či US Open působily stále stejně uvolněným dojmem a energie z nich sršela na všechny strany.

„A jak se těšíte na své druhé vystoupení?“ navazoval plynule další dotaz.

„Moc, užijeme si to, ať už to bude ve středu, nebo ve čtvrtek,“ povídala Hradecká a otáčela se na svou spoluhráčku.

„Ano, přály bychom si ten čtvrtek, ráda bych tělu dopřála odpočinek,“ vysvětlovala o dva roky mladší kolegyně.

„Takže zítra nejdeme trénovat?,“ optala se z legrace Hradecká.

„Ne, nejdeme, zítra to proležím u fyzioterapeuta. Po tréninku jsem pomalu plivala krev a hrály jsme přitom asi 25 minut,“ tvrdila jakoby vážně, ale s úsměvem na tváři Sestini Hlaváčková, která poté k zápasu nastoupila poprvé coby matka.

Dcerka Bibi jí i při tišších chvílích na stadionu vytvořila náležitou kulisu.

„V neděli jsem jí učila říct „Mami, do toho!“, tak to tam řvala. To bylo roztomilý,“ poznamenala a Hradecká souhlasně pokývla.

Obě dvě spolu hrály osm let, široká veřejnost si je zapamatovala zejména díky stříbrnému tažení na hrách v Londýně. Jenže ony opanovaly hned třináct turnajů WTA, k tomu si zahrály i finále na Wimbledonu nebo Australian Open.

Tenistky Lucie Hradecká a Andrea Hlaváčková odcházejí ze slavnostního ceremoniálu se stříbrnými medailemi za čtyřhru na olympijských hrách v Londýně (2012).

Dvakrát se pak jejich cesty rozešly, přičemž druhé rozdělení (ke konci roku 2016) trvalo až doteď. Do momentu, kdy se Sestini Hlaváčková loučí s kariérou.

Ani dlouhá pauza jim na kurtu očividně z jejich souhry moc nesebrala.

„Projevilo se to od začátku. I v momentě, kdy jsem hrála úplnou tužku, tak Lucka věděla, jak ke mně přistupovat,“ podotýkala tenistka z Plzně, která – na rozdíl od stále aktivní pražské rodačky – nehrála na okruhu takřka čtyři roky.

„Ale obě jsme se hledaly, ne že jenom Andy,“ oponovala Hradecká. „Každopádně víme, co od sebe navzájem čekat. Ta spolupráce a odehrané zápasy se nezapomínají,“ načež ihned sáhla ke klasickému přirovnání o jízdě na kole.

„Myslela jsem, že začátek nebude nervózní. Že vím, do čeho jdu. Ale on byl hodně nervózní, naštěstí jsem to ze sebe postupně setřásla a cítila se opravdu dobře,“ popisovala Sestini Hlaváčková.

Ta je pevně rozhodnutá, že právě nastupuje na své poslední akci: „Šance, že bychom pokračovali, aktuálně není vůbec žádná.“

„Máte ale společně třináct vyhraných turnajů, tohle číslo někteří lidé vnímají jako nešťastné,“ snažil se dvojici trochu popostrčit jeden z přítomných žurnalistů.

„Pro nás je šťastné,“ shodly se bleskurychle tenistky. „Chceme to posunout, ale i se třináctkou budeme spokojené,“ nezdráhají se mluvit o metě nejvyšší.

„Jde o to, co jsme dělaly celý život předtím, že jsme si to užívaly na kurtu, byly uvolněné a smály se. To nám dost pomáhá,“ dodala Hradecká, jak by nadšený pár mohl triumfální tečky v Praze dosáhnout.