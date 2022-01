Když řádí australští rebelové: show, hoch trefený míčem a utěšený raketou

Tažení domácích rebelů, kteří ve čtyřhře startují na divokou kartu, se stalo trhákem posledních dnů Australian Open.

Kyrgios a Kokkinakis ve druhém kole vyřadili nasazené jedničky Mektiče a Paviče z Chorvatska, ve čtvrtfinále ve třech setech zdolali krajana Venuse s Němcem Puetzem. „Ještě jsem neskončil, teď už chci tuhle za*ranou věc vyhrát,“ pobavil Kyrgios při pozápasovém rozhovoru.

V samotném utkání se taktéž činil. Bláznivě slavil spektakulární výměny, po nepodařených se zase rozčiloval.

Nejvíce rozruchu vzbudil ve čtvrtém gamu, když jeho parťák zahrál neplatné podání o síť, soupeři míč vrátili vysoko nalitý a Kyrgios jej bezmyšlenkovitě a vší silou zasmečoval. Balon se odrazil tak nešikovně, že trefil jednoho z dětských diváků. Chlapec se leknutím rozslzel, Kyrgios po chvíli vytáhl z tašky svou raketu a nechal ji nešťastníkovi poslat.

Znovu si tím získal na svou stranu publikum, které jej nejprve vypískalo.

I díky těmto příhodám australská deblová spolupráce baví. Z televizních přenosů dokonce vystrnadila duel Nadala a Shapovalova, Kyrgios tvrdí, že sledovanost grandslamu díky domácímu páru stoupá o 45 procent.

„Hrát pro lidi je pro nás důležitější než deblový úspěch. Nemáme žádné cíle, jen chceme dát Australanům a Australian Open show. Jsme vzory pro mladé v Austrálii. Vím, že za ta léta jsem nebyl nejlepším idolem, ale myslím, že teď ve 26 letech jsem dospěl a uvědomil si, že na nás kouká hodně lidí. Užíváme si největší zábavu, jakou jsme kdy na kurtu měli.“

Australané Nick Kyrgios (vlevo) a Thanasi Kokkinakis se domlouvají ve čtvrtfinále deblu Australian Open.

Poznat to bylo třeba i z vítězného gesta, kterým tenisté oslavili postup do semifinále. Ve výskoku se srazili hruděmi. „Máme hodně společných zájmů, vycházíme spolu dobře i mimo kurt,“ přibližuje Kokkinakis.

„Hodně párů spolu hraje jen proto, že jsou spolu dobří, ale ve skutečnosti si neužívají společnost toho druhého. My si během míčů vykládáme blbosti, zkrátka se bavíme.“

Juniorští talenti a rebelové

Společně váleli už v juniorech, ovládli Wimbledon 2013. Přesto je v tenisové branži mnohem známější o rok starší Kyrgios.

Tehdy 19letý Kokkinakis sice v sezoně 2015 vystoupal na 69. místo žebříčku, jenže pak se začal trápit s četnými zraněními. V roce 2016 odehrál jediný zápas, vypadl z žebříčku a od té doby se marně snaží vrátit do elitní stovky. Častěji měl blíž k pádu do čtvrté.

Australian Open příloha iDNES.cz

Až na začátku letošní sezony se zčistajasna připomněl ziskem prvního titulu z okruhu ATP v kariéře, podmanil si podnik v Adelaide. Na Australian Open sice dorazil vyčerpaný a vypadl v prvním kole, vynahrazuje si to alespoň deblovou jízdou.

Kyrgios na grandslamu skončil v singlu po druhém mači, v tom první zaujal třeba tím, že si po vítězství loknul piva z kelímku, který v ruce svíral jeden z přihlížejících diváků.

Rovněž Kokkinakis se v minulosti dopouštěl výstředních výlevů, Australané tak sdílejí i kontroverzní pověst, která jejich kariéry provází.

Odlišné osobnosti tenisu nevadí

Svým chováním často rozčilují soupeře. Poté, co v pátek vyřadili z grandslamu chorvatské turnajové jedničky, přišel za nimi do posilovny Pavičův kondiční trenér, který Australany osočil z nedostatku respektu, protože Kyrgios v zápase úmyslně zahrál úder přímo na tělo Chorvata.

Když se později na tuto příhodu Australanů ptali novináři a tázali se jich, co by Chorvatům vzkázali, Kyrgios odvětil: „Užijte si let domů.“

Oba rebelové se poté srdečně rozesmáli. „Jsou to skvělí deblisté, musíte to hrát do nich,“ pokračoval ve vysvětlování Kokkinakis. „Byla to celkem sranda, nebudu vám lhát,“ shrnul návštěvu kouče protivníků.

Další střípky, které vykreslují pro někoho nepřípustnou, pro jiné originální a zábavnou povahu Australanů. Kyrgios se domnívá, že hráči s odlišným přístupem k tenisu nejsou sportu na obtíž. Podle něj jej naopak ozvláštňují.

Eric Hubbs @BarstoolHubbs What an unreal atmosphere. Kyrgios and Kokkinakis through to the semis. https://t.co/b93vYEUYZu oblíbit odpovědět

„Myslím, že tenis odvedl opravdu bídnou práci ohledně akceptování osobností, které mají vlastní cestu. Sázel jen na tři hráče a teď se mu to vrací. Třeba když se dívám na Thanasiho ve dvouhře, tak mě to přilepuje k televizi, ať už vyhrává, nebo prohrává.“

Jako příklad zmínil i vlastní soupeření s Rusem Medveděvem ze čtvrtečního programu Australian Open: „Jsme naprosto odlišní, ale kvalita tenisu byla na velmi slušné úrovni. Byl na mě moc dobrý, ale byla zábava se na zápas dívat. Myslím, že na tohle tenis potřebuje o hodně víc tlačit, jinak je v potížích.“

Sami proto ve čtyřhře dělají všechno pro to, aby Australian Open nebylo nudné. A daří se jim to. Byť poněkud svérázným způsobem.