Nevrlý Medveděv. Rozčílil se na soupeře, pořadatele i „hloupé“ pravidlo

„Byl jsem naštvaný celý den,“ přiznal ruský tenista po osmifinálové výhře nad Američanem Maximem Cressym 6:2, 7:6, 6:7 a 7:5.

Špatná nálada jej popadla hned, když se dozvěděl, na jakém kurtu nastoupí. Místo největší areny Roda Lavera totiž zamířil na menší dvorec Margaret Courtové. Stejně jako v předchozím kole.

„Nevím, co už mám udělat víc. Vyhrál jsem poslední grandslam a jsem tady nejvýše nasazený,“ postěžoval si. Na nejhonosnější jeviště nechtěl „jen“ kvůli atraktivitě či prestiži, dobře věděl, že by měl také snazší práci.

„Proti Maximovi by bylo jednoduší hrát v aréně Roda Lavera, kde bych měl víc místa na return,“ poznamenal. Na kurtu s rozlehlejším prostorem za základní čarou by snáz čelil hlavní zbrani 198 centimetrů vysokého Američana, který Rusa zasypal 18 esy.

„Nechci na nikoho vytvářet tlak, takže jsem o nasazení na konkrétní kurt v konkrétním čase nežádal,“ vysvětloval Medveděv. „Ale možná si o to musím říkat pokaždé. Každopádně nechci být takový, že budu říkat: Dejte mě na dvorec Roda Lavera, nebo budu nešťastný.“

Zatímco ve druhém kole proti Australanu Kyrgiosovi setrvával Medveděv v klidovém rozpoložení a nenechal se vyprovokovat ani bouřlivým publikem, v osmifinále proti Cressymu v takové pohodě nebyl.

Během duelu si hlasitě ulevil slovy: „To je ale nuda,“ a když jeho soupeř odvrátil brejkbol druhým podáním přesně na čáru, zařval: „Tohle jsem ještě nikdy neviděl.“

Australian Open příloha iDNES.cz

Po zápase své výroky vysvětloval: „Neříkal jsem nic špatného o Maximovi, mluvil jsem spíš o štěstí. On totiž ze druhého servisu trefoval čáry a já byl naštvaný. Jednou jsem zařval, protože jsem zahrál do pásky, zatímco on předtím trefoval čáry na brejkbolech. Nemám rád pomlouvání, ale někdy se do něj bohužel umím zamotat.“

Jeho frustraci umocnilo dohadování s rozhodčím, který mu nepovolil převléct si zpocené věci během standardní 90vteřinové pauzy mezi sety.

Podle nově platného pravidla totiž mají tenisté nárok jen na jednu “převlékací“ přestávku za zápas. Pokud jdou na záchod, dostanou tři minuty, na výměnu oblečení další dvě minuty navíc.

„Nemá to žádnou logiku a je to hloupé,“ čílil se Medveděv. „Když hrajete ve 35 stupních, tak je jasné, že se po dvou setech budete chtít převléct, protože jste úplně mokří. Navíc se mi po prvních setu chtělo čůrat.“

„Kvůli tomuhle nesmyslu jsem začal celkem vyšilovat a co se stalo potom, toho bylo důsledkem. Maximovi se za to omlouvám.“