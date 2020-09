Šílená prohra po izolaci. Noční můra, vraťte mi svobodu, zuří tenistka

Podobné kolapsy jsou v ženském tenisu vzácné, ale nikoli zcela nevídané. Zato situace, jíž byla Mladenovicová vystavena, už ano: za to, že se ocitla v kontaktu s krajanem Benoitem Pairem, který měl pozitivní test na covid-19, jí naordinovali co nejpřísnější režim.

Kromě tréninků a zápasů jen hotelový pokoj. Ani krok jinam.

US Open 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Není chybou USTA (pořádající Americké tenisové asociace), že jsem dneska neproměnila své čtyři mečboly. Pro moji porážku není omluva, zároveň se k nám chovají naprosto otřesně,“ pronesla tvrdě. „Mohla bych vyprávět o tolika věcech, co se tu dějí... Mám pocit, že jsme vězni.“

Aby bylo vše komplikovanější, Paire měl pár dní po vyřazení z US Open negativní test. A právě to, že se potenciálně nebezpečný krajan proměnil v potenciálně neškodného (aspoň dle Paierova tvrzení na Instagramu), Mladenovicovou dorazilo.

„Kdybych věděla, jaké následky bude mít to, že si s rouškou na tváři půjdu zahrát na čtyřicet minut karty s někým, kdo je nejdřív pozitivní a pak zase negativní, v životě bych sem nevkročila,“ uvedla. „To, co tady zažíváme, je noční můra. Přeju si teď jedinou věc: aby mi vrátili moji svobodu.“

Celé dění jako by bylo metaforou současné koronavirové doby: informace se mění, přístupy jsou různé a to vše plodí vyhrocené názory. Jedni z opatření šílí, druzí je hájí. Však mluvčí USTA pro NY Times hned opáčil: „Tohle je irelevantní. Ve státě New York prostě platí, že pozitivní test znamená start izolačního protokolu.“

Což Mladenovicovou nijak neuklidnilo. Čekají ji ještě deblové duely, bez ohledu na to, jak daleko dojde, však musí na hotelovém pokoji zůstat až do konce turnaje, tedy do 12. září (pokud se pro skupinu Francouzů nepodaří vyjednat výjimku k opuštění USA).

„Jednají s námi jako s kriminálníky. I pro ten nejmenší možný pohyb musíme žádat o svolení, i když nás testují denně a máme 37 negativních výsledků. Podmínky jsou hrozné,“ sypala ze sebe.

Pairův případ nebyl na US Open prvním. Emoce vyvolalo už to, že Guido Pella a Hugo Dellien museli do izolace a přišli o newyorskou generálku, neboť měl pozitivní test jejich společný kondiční trenér Juan Manuel Galván; oba zároveň zpochybňovali, zda jsou nutná tak radikální opatření pro někoho, kdo se s nakaženým nedostal do vyloženě těsného kontaktu a na jejich stranu se přidal mimo jiné Novak Djokovič.

Krutou ironií pak je, že si tenisté z Latinské Ameriky postěžovali, že se lépe zachází s Francouzi a Belgičany, kteří byli v kontaktu s Pairem, neboť je z US Open rovnou nevyřadili tak jako je dva z předchozího Western&Southern Open... Kdo ví, zda by Mladenovicová po ukrutné prohře nepreferovala radši takovou variantu.

„Vymlouvat se nechci,“ zopakovala, ale pak přece jen uvedla, že na ni ve třetí sadě dění posledních dnů dolehlo: „Byla jsem rozrušená. A přišel můj kolaps. Ale totální.“