Plíšková: Nejhorší Paříž. A cíle do konce sezony? Teď nedokážu říct

Proč vám tedy duel nevyšel?

Byly strašně těžké podmínky. Míče lítaly pomalu, i když jsem se snažila do nich chodit, nedělala jsem vůbec body. A servisem jsem si taky nepomohla. Ostatní říkají, že kurt Simonne Mathieuové je nejpomalejší v areálu. A já letos hrála jen na něm.

Že vám údery neletěly, tedy nebylo nedostatkem energie?

Právě že ne, dneska jsem se naopak cítila docela v pohodě. I začátek zápasu vypadal celkem dobře, vedla jsem 2:1. Ale jsou tu těžké míče a navíc mi přijde, že je na kurtech hodně antuky. Potřebuju, aby to trošku letělo. Ze servisu jsem měla sotva tři body.

Čím vás soupeřka zaskočila?

Nevýhoda byla, že jsem o ní nevěděla vůbec nic. Viděla jsem jen kousek jejího prvního kola. Myslela jsem si, že to zvládnu trošku líp, ale hrála chytře, střídala čopy a vysoké balony. Nedala mi moc podobných míčů po sobě, nedostala jsem se do rytmu. Strašně dobře hrála kraťasy. Její ranking (227. místo žebříčku) rozhodně neodpovídá její úrovni. Odehrála super zápas, já špatný.

Věřila jste, že průběh otočíte?

Podle mě bych musela hrát fakt super, abych postoupila. Nestačilo by jen vracet, proti takovým holkám na antuce v takových podmínkách si to prostě musím uhrát sama. Kdyby byl druhý set třeba 3:3 nebo 4:4, tak by možná mohla trošku ztuhnout, ale to se bavíme teoreticky.

Karolína Plíšková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros.

Když se nedaří, snažíte se v hledišti najít trenéra Saschu Bajina?

Jak kdy. Moc se nedívám, protože když se podívám, tak mi ukáže něco, co mě ještě víc naštve. Dneska jsem se dívala kvůli taktice. Pořád mi přišlo, že se dalo něco vymyslet, ale zdálo se mi, že Sascha taky nevěděl. Že jsem nehrála nejlíp, to vím sama, ale jsem zvědavá, co mi řekne, protože takticky se dalo zahrát spoustu věcí jinak.

Jak se vás právě Sascha snaží v této sezoně nastartovat?

Pořád stejně, nic se nemění. Nejsem hráčka, která potřebuje nějak extrémně namotivovat, nechci být přemotivovaná. Potřebuju klid a pár informací. Před zápasem si projdeme pár základních věcí, co se týče mě, ne soupeřek. Vím, co mám dělat, ale ne pokaždé se mi to povede.

Jste ráda, že už máte antukovou část sezony za sebou?

Asi jsem. Není to samozřejmě můj oblíbený povrch, ale letos to pro mě byla asi fakt nejhorší Paříž. Už dřív jsem tu odehrála blbé zápasy, ale letos mi to přišlo strašně těžké.

Přitom v roce 2017 jste na Roland Garros hrála semifinále.

Vzpomínám na to a přijde mi skoro jako sci-fi, že jsem se dostala tak daleko. Pamatuju si, že tehdy bylo každý den přes třicet stupňů, což už jsem tady nikdy potom nezažila. Teď skoro celou rozehrávku pršelo, navíc trochu fouká a je dvacet stupňů, což je pro mou hru málo.

Jaké travnaté akce plánujete hrát?

Jsem přihlášená do Berlína a Eastbourne. A pak Wimbledon. Sice tam nebudou body a možná ani peníze, ale samozřejmě se na trávu těším. Mám na ni dobré vzpomínky a bude to tam víc svištět.

Dokážete říct, s čím byste byla do konce sezony spokojená?

Ne, na to teď nedokážu odpovědět. Pardon.