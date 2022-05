Dříč Kolář se konečně dočkal. Stadion stavěl z lega, teď si na něm zahraje

„Světová extratřída,“ těší se 25letý tenista na životní duel.

Trvalo mu ukrutně dlouho, než se ho dočkal. Na bránu grandslamové hlavní soutěže marně bušil od ledna 2017. Až nyní v Paříži – na sedmnáctý pokus – konečně uspěl.

„Ale neměl jsem to v hlavě, protože vím, že kdybych si to do hlavy dostal, tak to nikdy nezvládnu. Člověk musí pracovat a věřit, že se mu to jednoho dne povede. Musí se snažit dělat to, co má. Odměna přišla,“ radoval se, když v úterním prvním kole zdolal Francouze Pouilleho.

Na kurtu ho poznáte okamžitě podle čelenky, v níž hraje od dorosteneckých sezon. Zaujme taky vlastní kolekcí oblečení: tričko mu zdobí iniciály ZK.

„Jak to vzniklo? Pořád mám ten okamžik před očima. Jednou odpoledne jsem seděl u počítače a nevěděl jsem, co dělat. Najednou jsem si začal malovat a vytvořil jsem tohle. Už je to jedenáct let,“ povídá s úsměvem.

A ze vzpomínek vyloví i další kreativní podniky, kterým se dříve věnoval: „Možná to bude znít divně, ale různě jsem si kreslil nebo stavěl z lega stadiony i divadla a jeviště. Mám rád muzikál Tři mušketýři od Michala Davida, takže jsem různě experimentoval.“

Možná i proto pookřál zrovna ve Francii. V areálu Roland Garros, který se pyšní honosnými arénami. V zemi známé příběhem mušketýrů.

„Už jsem si na to několikrát vzpomněl,“ kývne Kolář. „V úterý ráno jsem v televizi zahlédl francouzský pořad a zrovna v něm padla otázka, o který pohár hrají muži na Roland Garros. Samozřejmě o Pohár mušketýrů, tak jsem si to hned spojil. Bylo to hezké.“

Když se takto příjemně naladil, mohl s klidem vyrazit na souboj s Poulliem.

Kolář jej zvládl po čtyřsetové řeži, v níž prokázal dostatek kuráže a přesnosti pro útočnou hru, stejně tak hbitý pohyb nutný k urputné obraně. Ustál i bouřlivé publikum, které hnalo jeho soupeře. V koncovce třetího setu nebojácně vymazal tři setboly, načež klíčovou sadu ovládl.

„Samozřejmě jsem rád, že se mi povedlo postoupit z kvalifikace a vyhrát i v hlavní soutěži, ale pro mě se nic nemění. Každodenní dřina a poctivý trénink zůstávají, chci se každý den zlepšovat.“

I když se těmito slovy snažil krotit svou euforii, z jiskření v očích a nesmělého úsměvu šlo jasně poznat, jak moc je šťastný.

Výhrou nad bývalým desátým tenistou světa završil období vzestupu, které započal loni v březnu. Tehdy v portugalském Oeiras slavil svůj první titul na podniku kategorie challenger, v následujících měsících přidal další dva. Za loňskou sezonu vyletěl v žebříčku z 224. místa na 142.

Díky úspěchu na Roland Garros se v živém žebříčku pohybuje kolem 117. pozice, první stovku, vysněnou metu všech tenistů, má na dohled.

Zdárný grandslam mu vedle štědré porce bodů a sebevědomí zajišťuje také solidní finanční odměnu. Za druhé kolo si vydělá 86 000 eur, v přepočtu přes dva miliony korun.

„Je to takový příjemný bonus, člověk má nějakou jistotu, ale s dřinou, údery, cvičením mimo kurt a vším ostatním to nepomůže. Tenis hraju hlavně proto, abych z něj měl radost, abych makal a snažil se každý den zlepšovat,“ opakuje své nastavení.

V souladu s ním vyrukuje i na Tsitsipase. Z trenérské lóže jej bude hnát jeho otec a trenér v jedné osobě Zdeněk Kolář starší.

„Po prvním kole byl nesmírně šťastný. Pro tyhle chvíle makáme,“ rozplýval se Kolář junior. A ve čtvrtek se možná dočká i většího českého kotle.

„Jelikož pocházím z malého města (Bystřice nad Pernštejnem), tak mi psalo hodně lidí i z klubu. Doteď mi přáli na dálku, ale třeba se tady na druhé kolo objeví. Většinou mi to neříkají, takže možná bude překvapení.“