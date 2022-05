Tenis mě pořád baví, ale motivaci někdy hledám těžko, přiznává Kvitová

Už po prvním kole jste říkala, že letos zvládnete jeden zápas ubojovat, ale další se nepovede. Čím to je?

To kdybych věděla, tak vám to řeknu. Ale bohužel nevím. Tentokrát naštěstí zdraví vydrželo a bylo to jen o hře. Myslím, že mi chybí zdravé sebevědomí, že nemám nahráno tolik zápasů. Trénovat můžu jak chci, ale zápasy jsou jiné než body v tréninku.

Co vás motivuje, abyste se pokusila nepříznivé období zlomit?

Musím říct, že někdy nacházím motivaci hrozně těžko. Já ji mám, ale když takhle prohraju, je to náročné se namotivovat. Teď mě čeká tráva, takže motivace je jasná. Mnoho úderů, které jsem teď zahrála, by soupeřka na trávě určitě nedoběhla. Určitě se budu snažit zlepšit servis, abych tam uhrávala víc jednodušších bodů.

Dokážete přiblížit záchytné body motivace?

Tenis mě pořád baví, což je nejdůležitější. Když hraju, je to fajn. Někdy je to lepší, někdy horší, dnes to zrovna bylo horší, když se všechno valí proti. Takových zápasů jsem zažila v kariéře dost a pořád je to náročné.

Co vás na tenise pořád baví?

Jako vždycky tenis sám o sobě. V něm si to buď pokazíte sám, nebo sám vyhrajete. A taky hledání způsobu, jak přemoci soupeřku, i když to nejde. Což je většinou hrozně náročné, protože holky nekazí, běhají. Tenis se, myslím, posouvá jinam. Mladé jsou na trénincích sedm hodin denně, jedou a jedou. Jsou to takové stroje. Mně baví hra samotná.

Pardon, ale při zápasech tak v poslední době nevypadáte.

Přesně tak. Ale já už spoustukrát takhle nevypadala, ale uvnitř bojuju. Někdy i sama se sebou. Někdy se snažím uklidnit, někdy zase řvu. To záleží, v jakém jsem zrovna rozpoložení.

Váš trenér i životní partner Jiří Vaněk vás povzbuzuje?

Jojo, je to chudák, ale snaží se. I v zápase mě pořád žene. Asi je to náročné, když jsem dole, nedaří se a skoro všechno, co zahraju, je špatně. I pro něj musí být těžké jenom se takhle koukat. Ale pořád mě tlačí a snaží se mě namotivovat. Vymýšlí i tréninky, aby mě bavily.

Zmínila jste blížící se travnatou sezonu, co by vám v ní udělalo radost?

Asi kdybych si ji užila. A abych hrála to, co bych měla. To mi někdy nejde.

Co vám v tom brání?

Hlavně soupeřka. A není to tak, že bych to nechtěla hrát, ale někdy dám spoustu rámů, pak nedoběhnu spoustu míčů, které buď hned zkazím, nebo je nahraju, což je konec výměny. A když si nepomůžu servisem, tak je to náročné. Žádná hráčka už nekazí, v důležitých chvílích vám dá eso... Chci to hrát taky, ale občas mi to nejde.

Petra Kvitová ve čtvrtfinále turnaje v Dubaji.

Jaké travnaté akce plánujete hrát?

Chtěla bych hrát Birmingham, Eastbourne a Wimblas.

Nezvažovala jste, že byste se soustředila jen na ty nejdůležitější akce?

Hrozně ráda bych to takhle dělala, ale když prohrávám v prvním a druhém kole, tak potřebuju víc zápasů. Je to takový začarovaný kruh, ze kterého momentálně není cesty ven. Bohužel tenis je v tomhle nevyzpytatelný.

Letos vás trápí dost zdravotních problémů, prozradíte, o jaké jde?

A máte čas? Je to dlouhý seznam. Začalo to loni v srpnu, kdy jsem měla covid. Tím mi zdraví začalo haprovat a nemohla jsem se do toho dostat. Pak jsem měla v prosinci přípravu, která nebyla nejlepší, ale nějak jsem ty tři týdny zvládla. Na konci mě začalo bolet trošku zápěstí, ale vypadalo to, že to není nic vážného.

Jenže?

Po prvním zápasu sezony v Adelaide mi zápěstí napuchlo a začalo hrozně bolet. Takže jsem nemohla trénovat a na dalším turnaji v Sydney jsem do něj asi dostala zánět. Takže v Austrálii to byla hrůza.

Co bylo dál?

Nějak jsem se dala do kupy. Petrohrad byl sice hrozný (prohra ve druhém kole), ale v Dubaji jsem se do toho dostala. Ve čtvrtfinále jsem měla mečbol s Ostapenkovou, Ale v Dauhá se bohužel znovu ozvalo zápěstí. Myslím, že to bylo kvůli balónům, které tam byly hrozně těžké. A moje ruka toho má už hodně za sebou, byla hodněkrát zraněná a operovaná, takže se dá čekat, že se po tolika letech ozývá.

Co říkáte prohlášení Japonky Ósakaové, že Wimbledon bez bodů jí přijde jako exhibice?

Tohle vyjádření nechápu. Hráčka, která byla světovou jedničkou a má čtyři grandslamy, řekne tohle. Já jsem úplně jiného názoru. I kdybych ho dvakrát nevyhrála, pořád je to Wimbledon, nebude to žádná exhibice. Tak holt nebudou body, ale pořád je to svatostánek tenisu.