Když budu hrát takhle, soupeřky se mi budou těžko vyrovnávat, cítí Plíšková

Jak hodnotíte váš osmifinálový výkon?

Osmifinálový zápas byl podle mě nejlepší z těch, které jsem tady odehrála. Podala jsem solidní výkon, hlavně v prvním setu. Cítila jsem dominanci od základní čáry, hrála jsem opravdu dobře. Viděla jsem statistiky a trefila jsem hodně vítězných úderů, zároveň jsem příliš nechybovala.

Vítězných míčů jste nastřílela celkem 33, soupeřka jich za celý zápas zvládla pouze osm.

V utkání jsem se cítila dobře, myslím, že to bylo vidět. Hrála jsem agresivně a rychle, takhle bych si přála hrát vždycky. Měla jsem pocit, že šlo skoro vše, na co jsem sáhla. I pár těsných míčků mi skončilo na lajně, hlavně v prvním setu. O to víc jsem ráda, že jsem zvládla i ten druhý. I když nebyl tak přesvědčivý, stále jsem předváděla poměrně slušný tenis.

Přesto se vám ve druhé sadě podařil klíčový obrat.

Ani nevím, že jsem od stavu 2:4 měla 15 vyhraných míčků v řadě a otočila na 5:4, ale bylo jasné, že druhý set nepůjde tak hladce jako první. Dalo se čekat, že přijde nějaká těžší chvíle, nakonec jsem i ráda, že jsem si jí prošla. Všechny dosavadní zápasy byly z hlediska skóre spíš lehčí, tohle byl trochu těžší moment, který jsem ustála.

Vzájemná bilance 7:0 před zápasem jasně hrála ve váš prospěch. Věřila jste si i díky ní, že zvítězíte?

I přes jednoznačně kladnou bilanci jsem dneska měla docela respekt. Čang Šuaj se v Melbourne vždy docela daří, což potvrdila i letos. Navíc jsme spolu už pár let nehrály, to pak samozřejmě také mění situaci, proto jsem byla připravená, že může být opravdu těžké s ní zvítězit.

Na kurtu jste ale soupeřku až na jedno ztracené podání přehrávala.

Její hra mi opravdu sedí, nemá moc útočný servis, takže je velká šance na returnu. Sama jsem navíc i dobře podávala, což je pro mě nejlepší kombinace. Hrála jsem skvěle i od základní čáry, byla jsem na připravená na její styl.



Čang Šuaj chvílemi působila unaveně, mohl ji zlomit dlouhý nedělní debl proti Markétě Vondroušové a Miriam Kolodziejové?

Jejich utkání jsem trošku sledovala, mluvila jsem o něm s Markétou. Holkám se povedl neskutečný obrat z devíti mečbolů a stavu 0:5, 0:40, to je docela brutální. Věděli jsme o tom a trenér mi říkal, ať jsem připravená na případný třetí set, kde by soupeřka mohla být unavenější. Na Číňanku to možná opravdu vliv mělo, do zápasu se dostávala pomaleji, ale vítězství přikládám své povedené hře, ne jejímu mentálnímu stavu.

Jak se liší druhý týden grandslamu proti prvnímu?

Působí jako dva různé turnaje, protože v prvním týdnu je kolem spousta lidí, všichni jsou více nervózní, chtějí postupovat dál. Ve druhém už samozřejmě hrajete proti kvalitnějším tenistkám, nehledě na žebříček, protože už za sebou mají zvládnuté zápasy. Naopak první kola nepatří k nejlepším utkáním na turnaji. Myslím, že zkušenosti ze druhého týdne grandslamů můžou pomoci.

Zkušeností máte víc než vaše další soupeřka Linetteová, která je poprvé ve čtvrtfinále grandslamu.

Trochu jsem ji sledovala, hraje tady opravdu dobře, zlepšila se a začala si věřit. Je to bojovnice, nemůžete jí dopřát prostor. Pokud ale budu hrát stejně jako v osmifinále, bude pro kohokoliv těžké se s tím srovnat. Loni jsem s ní sice prohrála na BJK Cupu, ale to neberu vůbec v potaz, nebyla jsem na tom tehdy dobře. Teď se cítím mnohem lépe a věřím, že agresivní hrou ji zlomím.