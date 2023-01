Lehečka v říši divů: I čeští kluci umí hrát tenis, vlajka zahřála na srdíčku

Jaké máte po největší výhře v kariéře pocity?

Těžko se popisují, ale jsou hrozně krásné. Jsem nadšený a moc rád, že se mi povedlo vyhrát. Někdo by si možná řekl, že po Norriem, kterého jsem porazil ve třetím kole, už to stačilo, že už toho bylo moc, ale takhle jsem to nebral. Chtěl jsem zase vyhrát.

Což se vám nakonec povedlo, přestože jste přišel o první sadu.

Ale i potom jsem věřil, že můžu zvítězit. Ani v prvním setu jsem nehrál špatně, rozhodl jeden brejk. Od té chvíle jsem se snažil ještě více soustředit na svůj servis, protože soupeř podával skvěle, a snažil jsem se najít cestu k co nejlepšímu returnu. Za stavu 1:1 na sety jsme oba věděli, že servis máme silný, takže jsem se snažil, abych už o něj nepřišel. A čekal jsem, zda mi dá nějaké šance na returnu.

Moc jste jich nedostal, ale oba tiebreaky jste zvládl skvěle. Čím jste je zlomil na svou stranu?

V prvním jsem hrál mnohem lépe než ve druhém, ten už byl 50 na 50. Hned na začátku se mi ale povedl neskutečný forhend po lajně, se kterým jsem nepočítal, ale nakonec byl klíčový.

Našel byste v zápase ještě další důležité chvíle?

Ani nevím, snažil jsem se soustředit jen na příští míček a neřešit, co se stalo. Nemělo cenu se rozčilovat, soupeř chvílemi servíroval opravdu neskutečně, někdy mi brejkboly zlikvidoval dvěma esy. Ale to jsou všechno věci, které se dají od hráče z top 10 očekávat. Proto jsem se snažil soustředit na sebe, což je pro můj tenis nejdůležitější.

V osmifinále grandslamu jste porazil světovou sedmičku, co říkáte tomu, že jste favorita chvílemi donutil vypadat bezradně?

Věděl jsem, že to bude náročný zápas, Félix je super hráč a jeden z těch, kteří čím déle v turnaji jsou, tím lepší tenis umí produkovat. Navíc v téhle aréně (Margaret Courtové) hrál už několik zápasů, byl na ni zvyklý a opravdu jsem musel předvést to nejlepší, co jsem v sobě měl.

Jak jste si užíval české fanoušky v hledišti?

Je vždycky krásné, když i v cizině máte podporu od Čechů a lidí, kteří vám fandí. Cítíte se pak skoro jako doma, i když teď jsme od domova trošku dál. Bylo úžasné, když jsem se po vyhraném zápase rozhlédl po aréně a viděl jsem vlát českou vlajku. Moc mě to zahřálo na srdíčku.

Hnali vás i čeští tenisté, kteří v Melbourne hrají juniorskou soutěž.

Když teď vidím mladé kluky jako třeba Maxe Mrvu (patnáctiletý talent), tak si vzpomenu sám na sebe v roce 2019, kdy jsem tady hrál čtvrtfinále juniorky. Teď jsem ve čtvrtfinále dospělých, což je myslím docela solidní. A pro mladší kluky, kteří se přišli podívat, to zase může být motivace, aby věřili, že všechno se dá dokázat a že i čeští kluci pořád umí hrát tenis.

Kdy jste si uvědomil, že by tento týden pro vás mohl být speciální?

Upřímně to nebyl jenom jeden moment. Už když jsme s trenérem (Michalem Navrátilem) do Austrálie letěli, cítili jsme, že úroveň mého tenisu se zvyšuje a že mám potenciál, abych tady uspěl. Moc mi pomohl United Cup, na kterém jsme měli srandu i skvělého týmového ducha. A když jsem porazil Zvereva, cítil jsem, že jsem hrál tak, jak jsem chtěl. Zkrátka jsme pořád pracovali a věřili, že to je správná cesta.

Už jste se sžil s hlavními kurty a tiskovými konferencemi ve velkých místnostech s účastí zahraničních novinářů?

Zvyká se na to samozřejmě hezky, ale zároveň to nějak víc neprožívám. Je to prostě součást tenisu. A čím víc se vám daří, tak přicházejí i tyhle věci. Jsem rád, že to prožívám na vlastní kůži, ale zároveň zůstávám nohama na zemi. Nejlepší hráči mají například výhodu, že na velkých kurtech hrají už od prvních kol, takově štěstí zatím nemám. O to více jsem radši, že jsem se s tím popral trošku lépe než na předchozích turnajích. A to je hlavní..

Je vám 21 let, jak vnímáte načasování tohoto úspěchu?

Nevím, bude to pro mě snazší určit až po turnaji. Ale teď můžu říct, že jsem něco podobného rozhodně nečekal. I když hluboko uvnitř jsme já i můj tým věřili, že jsem schopen předvádět kvalitní tenis, který mi zajistí vzestup. A teď jsme ve čtvrtfinále. Doufám, že půjdeme dál.

Ve čtvrtfinále vás čeká třetí nasazený Stefanos Tsitsipas, s nímž jste loni prohrál v semifinále v Rotterdamu.

Bude to šance na odvetu. Určitě si náš zápas bude také pamatovat, v jednom setu jsem byl tehdy lepší, ale nakonec vyhrál on. Je to velký hráč, světová čtyřka a každý hráč z top deset musí umět něco speciálního. Každopádně si bude pamatovat mé přednosti a bude vědět, že ho dokážu dostat pod tlak. Vím, jak proti němu hrát.