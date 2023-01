Když neskrečuješ, můžeš hrát. Plíšková o Nadalovi i zoufalství soupeřky

Proti Putincevové nebyla Plíšková ve druhé sadě tak přesvědčivá jako v první, dvakrát dokonce ztratila podání. „Přišly komplikace, ale druhá půlka setu už se mi povedla líp,“ vyprávěla po zápase českým reportérům.

Semifinalistka Australian Open z roku 2019 letos v Melbourne zatím neztratila ani set. „Obě utkání byla složitá. První kolo (proti Wang Si-jü) jsem odehrála pod zataženou střechou, teď jsme zápasily na venkovním kurtu, což bylo nepříjemné, protože foukal opravdu silný vítr,“ srovnávala Plíšková.

„Ale docela dobře jsem servírovala, šla mi i hra od základní čáry. Cítím se tady určitě lépe než na předchozím turnaji v Adelaide.“

Pohodovější rozpoložení ukázala i v duelu s Putincevovou, proti které předtím nastoupila už pětkrát, přičemž z každého zápasu vyšla vítězně.



„Hraje se mi proti ní skutečně dobře. I díky tomu, že už jsem ji několikrát porazila, se cítím daleko víc v klidu. Tenisově na ni mám dobrou hru a ona mi nemá čím ublížit. Ve druhém setu sice začala trošku kousat a víc do toho chodit, ale jinak nijak zvlášť neservíruje, je to pro mě příjemná soupeřka,“ svěřila se Plíšková.

„Mohlo to být klidně 6:0, 6:1, ve druhém setu jsem vedla 2:0 a 40:0 při svém servisu. Ale možná je pro mě nakonec dobře, že jsem nevyhrála úplně hladce a strávila jsem na kurtu delší dobu.“

Na soupeřce byla během utkání vidět značná frustrace, Putincevová nestíhala tempo hry, několikrát tvrdě švihla raketou o zem a po chybách hlasitě nadávala.

„Jednou proti mně podala spodem, přišlo mi to trochu jako zoufalost z její strany, protože už nevěděla, jak něco uhrát. Zkusila to a získala bod, ale za stavu 5:0. Kdyby bylo skóre jiné, asi by si netroufla,“ popisovala Plíšková nezvyklý moment.

Nicméně ani riskantní tah kazašské tenistce příliš nepomohl, v posledním gamu i přes výhodu servisu vybojovala jediný fiftýn. „První set trval jen 19 minut, už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy vyhrála 6:0. Byla to kombinace mojí dobré hry a jejích častých chyb,“ přiblížila Plíšková.



Díky přesvědčivému výkonu se tak poosmé v řadě dostala do třetího kola australského grandslamu, v sobotu narazí na Rusku Gračovovou, 97. tenistku pořadí WTA. „Každý zápas začíná od nuly. Třeba teď mě čeká soupeřka, kterou absolutně neznám,“ přiznala.

Grandslam nabízí i řadu překvapení, z části pavouka, v níž Plíšková figuruje, vypadly třeba Rusky Veronika Kuděrmětovová a Darja Kasatkinová, tedy dvě hráčky z elitní desítky.

„Čtvrté kolo je pro mě dost daleko, takže mě to teď ani moc nezajímá, ale prohra Kasatkinové s Gračovovou mě upřímně překvapila, i když podobné zvraty jsou skoro na každém turnaji,“ připomněla Češka.

Novinka s trenérem a podceňovaný Američan

Plíšková je proslulá střídáním trenérů, s Bajinem spolupracuje už podruhé poté, co si od sebe loni dali pětiměsíční pauzu. Aktuálně dvojice praktikuje nové techniky, aby se hra české tenistky maximálně zlepšovala.



„Sascha si začal dělat poznámky během zápasu, o chybách i dobrých věcech. Nejde o klasickou statistiku, spíš detaily typu jestli třeba kazím víc do autu nebo do sítě. Vyhovuje mi to, mám ráda zpětnou vazbu,“ vysvětlila.

V Melbourne kromě rad od trenéra uplatňuje i zkušenosti, mezi českými účastnicemi je druhou nejstarší po Petře Kvitové, která svoje australské tažení ukončila ve středu prohrou proti Ukrajince Anhelině Kalininové.

„Je dobré mít zkušenosti, ale nemyslím, že by byly rozhodující. Možná jen proti mladším holkám, které jsou tu třeba poprvé, bych měla mít psychickou převahu. Ale i ony mohou být natolik motivované a nadšené účastí, že zahrají neskutečně,“ zmínila.

Zkušenosti naopak letos v Melbourne nestačily ani španělské hvězdě Rafaelu Nadalovi, který i vinou zranění prohrál ve druhém kole proti Američanovi Mackenziemu McDonaldovi.

„Lituji McDonalda, protože všichni diskreditují jeho vítězství nad favoritem. Myslím, že by vyhrál, i kdyby Nadal zraněný nebyl, protože co jsem zatím viděla, tak letos úplně formu neměl,“ popsala Plíšková svůj pohled na vývoj mužské části turnaje.

„Kdyby nemohl chodit, tak zápas nejspíš nedohraje a skrečuje ho. Osobně bych to McDonaldovi, který má navíc brilantní formu, počítala jako normální vítězství. Takhle to vidím já. Spousta hráčů pak říká: Prohrál jsem, protože jsem měl tohle a tohle. Tak buď nehraj, nebo se to pak bere jako klasický zápas.“