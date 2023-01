Vzhůru z podpalubí. Jak se dvě známé ze Štvanice perou s nevlídným osudem

Úvodní letošní grandslam nabízel vpravdě skvostnou šanci k úspěšnému rozjezdu do sezony.

„Jenže v závěru jsem udělala několik zbytečných chyb, které rozhodly,“ poznamenala trpce v rozhovoru s českými reportéry.

Podobně jako Markéta Vondroušová, její známá z pražské Štvanice, se Muchová pokouší vyškrábat zpátky do Top 20 po zdravotních patáliích, jež loni obě zručné tenistky postihly. V Melbourne zvládly první duel. Šestadvacetiletá Muchová nejprve spláchla Ukrajinku Curenkovou 6:2, 6:1, o tři roky mladší Vondroušová v partii rozložené do dvou dnů přemohla Američanku Riskeovou-Amritrajovou 5:7, 6:1, 6:4.

Za kýženou sklizní vykročily nadějně. Pak narazily na favoritky.

Pestrým projevem proslulá Muchová ve středu v řadě povedených výměn roztleskala diváky v Margaret Court Areně. Čelila prudké palbě loňské finalistky. Několikrát se zdálo, že se vrátila do své ideální formy a že sokyni dorazí.

„Jenže v důležitých momentech jsem se buď stáhla, nebo zahrála kousíček vedle. Cítila jsem, že ji můžu brejknout, ale nepodařilo se,“ posteskla si. „K úplné pohodě mi chybí ještě větší zápasová praxe. Pořád se teprve dostávám do rytmu.“

Karolína Muchová ve druhém kole Australian Open.

Stíhaly ji všemožné nemoci i zranění. Po US Open se rozešla s koučem Davidem Kotyzou. Na žebříčku se v srpnu propadla až na 235. místo. Odborníci přitom chválí její dovednosti, jež by ji měly vynést do úplné špičky. Předloni byla devatenáctá. Jenže slečna z Olomouce bohužel nedokáže vydržet delší dobu fit.

Podobná pověst se táhne za Vondroušovou. Na jaře 2022 musela na operaci se zápěstím, na turnaje znovu naskočila až na podzim. Mezitím se v pořadí WTA ocitla až na čísle 124. Přičemž před čtyřmi lety se po překvapivém tažení do finále Roland Garros vyšvihla na 19. pozici. Také ona se odhodlala ke změně trenéra, najala zkušeného Jiřího Fencla.

Poněkud zběsilé počasí, jež zatím v Melbourne panuje, a lehce zmatkující organizátoři, ji přinutili zápolit s Riskeovou v úterý pod reflektory i ve středu za denního světla.

Čekání ji štvalo. Pořádně se nevyspala. Nenechala se však vykolejit okolnostmi ani stavem 2:4 ve třetím setu. „Zadařilo se mi na returnu. Ona má nepříjemný styl, ale doufala jsem, že něco zkazí, což se naštěstí stalo,“ říkala s úlevou.

Markéta Vondroušová

Muchová i Vondroušová se do areálu na břehu řeky Yarry vždycky těší. První jmenovaná se tu v lednu 2021 protloukla až do semifinále. Taky proto věřila, že u protinožců opět zaboduje. Na dvorci se cítí čím dál lépe. Jenže na Collinsovou potřebovala být ještě lépe vyladěná. Nadále zůstane mimo Top 100.

„Když budu dál makat, podobné zápasy příště vyhraju,“ tvrdí ale.

Vondroušová má svou velkou příležitost teprve před sebou. Pořadatelé ji poslali do čtvrteční noční show v Rod Laver Areně. Na hlavní scéně se pokusí vyřadit Tunisanku Džábirovou.

Klání vyhlížela s nadšením. Proti světové dvojce se chystala nastoupit s respektem, leč bez přehnané trémy. „Ona je super holka a pekelně šikovná tenistka,“ prohlásila Češka. „Čopy a kraťasy hrajeme podobné, takže bychom mohly předvést zajímavé výměny.“

Jistě, Vondroušová ví, co je v sázce. Ví, že na žebříčku patří výš než na 86. místo. A že by jí vítězství nad hvězdou otevřelo zajímavou cestu pavoukem.