Nadal o zranění: Frustrující, nemůžu se ani pohnout. Ale chtěl jsem dohrát

„Celou dobu jsem zvažoval, jestli nemám odstoupit, ale neptal jsem se fyzioterapeuta na názor, tohle musím vědět sám,“ uvedl Nadal po zápase na tiskovce.

Situaci probíral se svým týmem, záběry kamer ukazovaly, jak jeho žena Maria Perellová při pohledu na manželova muka pláče.

„Snažil jsem se pokračovat, aniž bych si to zhoršil. Vůbec jsem nemohl hrát bekhend, nemohl jsem běhat za míčem. Ale chtěl jsem zápas dokončit,“ zdůraznil tenista.

Coby úřadující šampion se totiž s Melbourne nechtěl loučit skrečí. I když se trápil, McDonaldovi po dvou a půl hodinách podal ruku s uznalým výrazem, než za potlesku tribun zkroušeně zamířil do útrob stadionu.

„Lepší je skončit takovou porážkou.“

Na setkání s reportéry poté prozradil, že kyčel ho pobolívala už ve dnech před utkáním. Jeho zdraví jistě také neprospěla čtyřsetová bitva, kterou podstoupil v pondělním prvním kole s Britem Jackem Draperem.

„Ale do té doby to nebylo moc vážné,“ vrátil se k výměně za stavu 3:4 ve druhém setu s McDonaldem. „Zranění začneme teprve zkoumat, teď nevím, jestli jde o sval, nebo kloub. Už dřív jsem měl s kyčlí problémy, ale ne tak velké. Teď se nemůžu ani pohnout.“

Nadal tak do své pestré sbírky zdravotních patálií přidal další položku. Loni jakž takž vyřešil chronickou bolest chodila a ovládl Australian Open i Roland Garros, jenže ve Wimbledonu odstoupil před semifinále kvůli trhlině v břišním svalu.

Do konce sezony odehrál jen devět zápasů s bilancí čtyř výher a pěti porážek, letošní rok začal dvěma neúspěchy na týmovém United Cupu. A ve složitém období utrpěl krutou ránu.

„Někdy je to frustrující a těžké akceptovat, někdy už vás všechny ty věci kolem opakujících se zranění strašně unavují,“ nezastírá. „Nemůžu tady teď lhát a říkat, že je život fantastický. Teď to prostě nejde. Je to těžký moment, který musím přijmout, ale zítra začíná nový den.“

O případném konci kariéry se ani nezmínil, chce se stále rvát třeba i s výhledem na antukové Roland Garros, kde bude mít velkou šanci získat svůj 23. grandslamový titul.

V Melbourne sbírku nerozmnoží, naopak je velmi pravděpodobné, že ho dotáhne Srb Novak Djokovič, který má aktuálně 21 pohárů a platí za jasného favorita turnaje.

„Doufám, že zranění není příliš vážné,“ přeje si Nadal. „Zažil jsem tu tři týdny dobrého tréninku, takže doufám, že mě to neodstaví na dlouhou dobu, protože pak je náročné zvládnout celý proces návratu. Nejde jen o uzdravení, ale taky o množství práce, které potřebujete, abyste se dostali na solidní úroveň.“