Kvůli dešti čekala hodiny. Vyplatilo se, pomohly zkušenosti, říká Krejčíková

„Porazila jsem nepříjemnou hráčku, která tu díky kvalifikaci hrála více zápasů a byla na zdejší kurty zvyklá,“ pokračovala v hodnocení. „Jsem ráda, že to vyšlo a těším se, že budu ve čtvrtek hrát debla,“ připomněla, že společně s Kateřinou Siniakovou vykročí za obhajobou loňského titulu.

Program v Melbourne hodně ovlivňuje déšť, nejdřív způsobil velké zpoždění začátku utkání, pak vás z kurtu několikrát na chvíli vyhnal. Neměla jste obavy z přerušení zápasu?

Neměla, těch pár krátkých přestávek bylo správných, protože kurt byl mokrý a bylo potřeba ho pořádně vysušit. Nad delším přerušením jsem nepřemýšlela. Každopádně jsem nepočítala, že to bude extra hezký zápas. V těchto těžkých podmínkách je důležité to prostě vybojovat.

Takže ani zmíněné přestávky vás nerozhodily?

Nijak mi nevadily, prostě bylo lepší počkat, až kurt uschne, než hrát dál a riskovat, že by se třeba jedna z nás zranila. Bylo to tak správné a když jsem seděla na lavičce, tak jsem to vůbec neřešila. Věřila jsem, že po návratu na kurt budu hrát stejně dobře jako před pauzou.

Jaká byla vaše taktika na 130. tenistku žebříčku Burelovou?

Hodně jsem to mixovala. Ze začátku něco platilo, ale ve druhém setu už ne, tak jsem to musela změnit. Asi nejdůležitější bylo hrát agresivně, je to spíš defenzivní hráčka a hodně běhala.

První sadu jste ovládla poměrem 6:4, rozhodly i vaše zkušenosti?

Možná malou roli hrály. Když se mi začátek nepovedl a prohrávala jsem 0:2, věděla jsem, že se nic neděje, a rychle jsem otočila na 5:2. Dobře jsem se chytila a celkově jsem předvedla dobrý výkon. Soupeřka byla juniorskou světovou jedničkou, takže bylo jasné, že kvality má. Ale snažila jsem se být v klidu, věřila jsem, že jí zase brejknu a set urvu.

Ovládla jste i druhý set a zahrajete si třetí kolo.

Z postupu mám radost, přece jen je vždycky těžké zvládnout vítězně první dva zápasy. Třetí kolo už je podle mě slušný výsledek takhle na začátek roku a těším se na další zápas, ve kterém zabojuju o osmifinále.



Mohla jste hrát s Petrou Kvitovou, nakonec se utkáte s její přemožitelkou Ukrajinkou Kalininovou.

Já se na pavouka nikdy nekoukám, jen mi bylo řečeno, že jsem v horní půlce a začínám v pondělí. Beru to prostě zápas od zápasu. A zítra s další soupeřkou nehraju, potkáme se až v pátek, takže nad tím nechci přemýšlet už dnes. Jsem ráda, že jsem vyhrála, chci si úspěch užít.

Jaký máte vztah k Austrálii, kde tenisová sezona tradičně začíná?

Nejvíc se sem vždy těším na teplo, které mám moc ráda. Celkově se mi to tu líbí, lidi jsou fajn, jsou vstřícní, pořád se smějí a působí hodně vřele. Ráda mám i zdejší kulturu, je tu i hodně zeleně a přírody. Viděla jsem i jiná města, ze země pořád srší pozitivní nálada.

Takže v dějišti grandslamu Melbourne se cítíte taky dobře?

Před třemi roky jsem tady poprvé vyhrála zápas v grandslamové hlavní soutěži, takže je to určitě moje oblíbené město. V roce 2013 jsem tu zažila i svůj největší juniorský úspěch, hrála jsem finále debla. O rok dřív jsem postoupila do čtvrtfinále singla.

Těší vás, že letošní ročník turnaje už probíhá bez covidových opatření?

Určitě, je to příjemné, jsem ráda, že už žádná omezení nejsou. Je skvělé zase vidět plno fanoušků, třeba i na naše druhé kolo přes nepříznivé počasí přišli. Ale nemůžu ani říct, že bych si poslední tři ročníky s omezeními nějak neužila. Přece jen je to grandslam, je to svátek tenisu.