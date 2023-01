Kvitová: Je těžké to přiznat, ale soupeřka hrála líp. Tělo i mentalita drží

Jak prohru s 39. hráčkou žebříčku hodnotíte?

Samozřejmě nejsem nadšená, ale na druhou stranu vím, že jsem na kurtu nechala všechno a snažila jsem se zápas zvládnout. Soupeřka hrála velmi slušně, nedala mi moc šancí. Přišlo mi, že jí moje hra sedí. Navíc mi úplně nepsal servis. Hlavně ten první, což bylo důležité pro případný obrat.

Mrzí vás konec už ve druhém kole?

Jsem zklamanější o to víc, že jsem hrála dobře. Jen soupeřka prostě hrála líp. Je hrozně těžké si to přiznat, ale někdy takové zápasy jsou. A o tom je grandslam je, že už od prvního kola soupeřky hrají skvěle. Přesně to ukázala i ona, bohužel jsem na druhé straně kurtu byla zrovna já.

Zasáhlo vás, že jste v koncovce první sady v patnáct minut dlouhém gamu neudržela servis, načež jste prohrávala 5:6?

Určitě to byl nejdůležitější game, měla jsem si ho vzít. Možná by zápas dopadl jinak, možná úplně stejně. Na kdyby se ale v tenise nehraje. Celý první set trval hodně dlouho (75 minut). A mrzelo mě, že jsem ho prohrála, protože jsem měla i nějaké brejkboly.

Byl i kvůli tomu zápas psychicky náročný?

Byl těžký po všech stránkách. V prvním setu asi víc fyzicky, ale s tou psychikou je to spojené. Byly tam opravdu dlouhé gamy a obě stránky v tu chvíli asi nejde nějak moc rozdělit.

Ovlivnilo vás vlhko způsobené deštěm, kvůli němuž jste hrály pod zataženou střechou? Vypadala jste zadýchaná.

To bylo spíš dlouhými výměnami a gamy, které byly fyzicky náročné. Hodně jsem se potila, takže jsem se musela hodně utírat. Pak mi klouže i raketa a forhendy jsou strašné. Šlo o víc věcí dohromady.

Užila jste si atmosféru zaplněného kurtu?

Za znovu plné stadiony jsem ráda, dneska ale lidi kvůli počasí neměli moc na výběr, když se jinde kvůli dešti nehrálo. Na covidové období už radši nechci ani vzpomínat, bylo hrozné a vzalo mi opravdu spoustu energie. Takže i když jsem prohrála, plná aréna byla určitě skvělá. Diváci nás hnali a myslím, že tenis se jim líbil.

V Austrálii jste za tři turnaje nasbírala pět výher a dvě porážky, jste se začátkem roku spokojená?

Určitě. Nejlepší byl United Cup! (usmívá se) Se vším všudy: týmově, herně i rozpoložením. Celý leden nebyl špatný, i když druhé kolo na grandslamu není dobrý výsledek. Na druhou stranu si myslím, že můj herní projev a mentální nastavení jsou dobré. Porážka teď sice bolí a ještě pár dní bolet bude, nebude se mi chtít moc trénovat a vrátit se do rytmu, do kterého se ale stejně jednou vrátím, protože musím.

Loni vás často trápily zdravotní potíže, jak jste na tom nyní?

Tělo mi zatím drží. Jsem ráda, že mě netrápí nic hrozného, kvůli čemu bych nemohla hrát nebo trénovat. Udělali jsme dobrou přípravu, jsem zpevněnější a všechno dobře funguje.