Zažene návrat kouče výsledkovou bídu? Plíšková věří v úspěch na Australian Open

Při vítězství 6:1 a 6:3 nad Číňankou Wang Si-jü už zase čerpala rady od svalovce, který dění na kurtu mohutně prožívá. Původně se loni v červenci po dvaceti měsících rozešli a Češka angažovala krajana Leoše Friedla, nicméně v prosinci oznámila, že se k Bajinovi vrací.

„U Saschi mám ze všech dosavadních trenérů bezkonkurenčně nejlepší servis. Vše připraví a umí mě dostat do pohody. Hlavně proto jsem se pro něj zase rozhodla,“ přiblížila Plíšková v úterý po zápase.

Překvapivá nabídka k návratu

S Bajinem se probila třeba do finále Wimbledonu 2021. Když ale v Londýně loni ztroskotala ve druhém kole, zavelela k už osmé trenérské rošádě od roku 2014.

„Nebyla jsem si úplně jistá, ale po sérii nepovedených výsledků jsem si myslela, že mi to prospěje,“ vysvětlila rozchod.

S Friedlem slavila třeba postup do čtvrtfinále US Open. „Takže změna se povedla, na konci minulého roku jsem neodehrála špatné zápasy.“

Navzdory tomu ale znovu spojila síly s Bajinem. „Je to jeden ze dvou trenérů, kteří mě dostali do finále grandslamu,“ připomíná, proč si 38letý Němec zaslouží důvěru.

A rovněž Bajin cítil, že z Plíškové ještě může vyždímat podobný úspěch jako ve Wimbledonu.

Karolína Plíšková (vpravo) a Číňanka Wang Si-jü si podávají ruce po zápase prvního kola Australian Open.

„Asi byl překvapený, když jsem mu zavolala, ale myslím, že má celý náš tým rád, takže i proto byl pro něj návrat snazší,“ líčí tenistka.

„Měl i jiné nabídky, které ale byly asi horší. Nemyslím finančně, hlavně sportovně ho možná nelákaly tolik jako obnovení spolupráce se mnou. Myslím, že zvažoval angažmá u hráčky z top 20, ale pořád zřejmě věří ve mě.“

Nicméně je jasné, že dvojici čeká spousta práce.

Plíšková nyní figuruje na 31. místě světového žebříčku, od loňského US Open nastřádala nelichotivou bilanci čtyř výher – z toho dvou kvalifikačních – a osmi porážek.

Skóre si mírně vylepšila v úterý v prvním kole Australian Open, a tak věří, že se v Melbourne nastartuje k veselejší budoucnosti. „Ze všech grandslamů to tady mám nejradši. Nejen turnaj, ale i celou zemi,“ popisuje.

Hezký kurt, solidní výkon

Letos si tamější účinkování užívá ještě více, protože loni o tradiční úvod sezony kvůli zlomenině zápěstí přišla.

„Austrálie mi moc chyběla. O to víc jsem ráda, že jsem teď zpátky a možná jsem díky tomu i šťastnější.“

V prvním kole navíc poznala, že organizátoři její náklonnost opětují. I když Češka momentálně neokupuje nejvyšší patra žebříčku, hrála na druhém největším dvorci, který nese jméno Margaret Courtové.

„Sama jsem počítala spíš s menším kurtem, ale dřív se mi tu docela dařilo, takže jsem si to tím možná zasloužila,“ připomněla dvě účasti ve čtvrtfinále a jednu v semifinále.

Karolína Plíšková po postupu do 2. kola Australian Open. (17. ledna 2023)

Za přidělení líbivých kulis, které v úterním vedru ocenila i proto, že díky zatahovací střeše mohla do akce, zatímco na venkovních dvorcích bušení tenisáků ustalo, se odvděčila třeba 19 vítěznými údery.

„Solidní výkon bez velké slabiny,“ hodnotila. „Začátky turnajů nepřinášejí moc pěkné zápasy, v prvních kolech jsem měla horší.“

Kromě ní v úterý zvládla vstup do turnaje Linda Fruhvirtová, Tereza Martincová a Tomáš Macháč vypadli. Markéta Vondroušová duel rozehrála, ale dokončí ho až ve středu.

Plíšková se ve čtvrtek ve druhé rundě potká se 47. tenistkou světa Putincevovou z Kazachstánu a bude doufat v ještě lepší výkon, kterým by si vztah k Austrálii opět zkrášlila. A zahladila smutek z loňské pauzy.

„Když se něco pěkného opakuje rok co rok, ani si pak neuvědomujete, že to není samozřejmost. Sama nevím, kolikrát se sem ještě dostanu, o to víc si to teď užívám.“

Ve třiceti letech tuší, že k potenciálnímu útoku na vysněný grandslamový titul už příliš času nemá. Zároveň si stále uvědomuje své kvality a nevyzpytatelnost současného ženského tenisu. Chytnete formu, vyhrajete dvě tři kola...

I proto opět sází na Bajina, o němž se v minulosti přesvědčila, že její hře i povaze vyhovuje.