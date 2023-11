Naděje do 16 let potkaly hvězdy. Super motivace, vzkazuje jim Vondroušová

Laura Samsonová, Eliška Forejtková a Alena Kovačková si zatím při týmové akci v Córdobě počínají zdárně: postoupily ze skupiny a v pátečním čtvrtfinále vyzvou Japonky. Dospělé reprezentantky zase zakončí skupinu v Seville ve stejný den proti Američankám, a tak se oba výběry mohly ve čtvrtek potkat.

„Nečekala jsem, že se budeme takhle bavit, užíváme si to tady,“ zářila Samsonová, s Kovačkovou šampionka letošní juniorské čtyřhry na slavném Wimbledonu. „Chtěla bych reprezentovat Česko i v budoucnu, ale musím každý den trénovat a pracovat na psychice, protože dospělý tenis je rychlejší a holky v něm mají víc zkušeností.“

Zástupkyně české party do 16 let v Seville získaly cenný náhled, jak funguje seniorský národní tým přímo při vrcholné akci. „Pro holky je super, že zdejší podmínky vidí na vlastní oči a mohou s námi být i v šatně. Kdybych byla stejně stará, určitě by to pro mě byl zážitek,“ poznamenala Vondroušová.

Sama vyhrála Fed Cup do 16 let v Madridu v roce 2015, dospělým fandila při domácích duelech v Praze. „Tehdy byl pro mě sen se do týmu dostat, pro mladé holky je to super motivace,“ vzpomíná.

A hned talentované krajanky v rámci stmelení obou věkově rozdílných celků přizvala ke karetní hře Uno. „Hrajeme ji s celým týmem často, tak jsme holky zapojili, aby se rozkoukaly,“ usmívala se světová sedmička.

Trenér juniorek David Škoch prozradil, že jeho svěřenkyně stihly v rámci návštěvy Sevilly i další podnětná setkání.

„Byla taková tiskovka a přišly Billie Jean Kingová, Arantxa Sánchezová Vicariová a Conchita Martínezová. Měly proslov a poté se jim pokládaly otázky. Zábavná akce, trvala zhruba hodinu a myslím, že holky si ji užily,“

A Petr Pála, kapitán Vondroušové, Barbory Krejčíkové, Marie Bouzkové, Lindy Noskové a Kateřiny Siniakové, ujistil, že výborné snažení možných budoucích es pro nároďák bedlivě sleduje.

„Je úžasné, jak roste další generace. Krok do světového tenisu je sice těžký a ještě před sebou mají spoustu práce, ale našlápnuto mají výborně. Z dřívějška vím, že když holky vyhrají juniorský pohár, tak mají hlad získat i ten dospělý. To je pro kapitána obrovská výhoda.“

Samsonová, Forejtková a Kovačková potřebují k pozvednutí trofeje vyhrát ještě tři utkání, nejdřív narazí ve čtvrtfinále na Japonky.

„Vyšlo to docela blbě, protože nás čeká těžký soupeř, ale pokud chceme celou soutěž vyhrát, musíme se s tím poprat a bojovat,“ uvědomuje si trenér juniorek Škoch.

Budoucnost českého tenisu každopádně vypadá velmi slibně, před pár dny navíc Maxim Mrva, Jan Kumstát a Martin Doskočil taktéž v Córdobě opanovali juniorský Davis Cup.