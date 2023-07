Jak sbíráme zkušenosti. Mladé rakety z Wimbledonu sní a následují vzory

V Londýně si sedmnáctiletý Filip zahrál po boku Gabriela Vulpitty z Itálie. „Kluk, se kterým měl hrát, se shodou okolností tři dny předtím zranil, takže i proto jsme nakonec hráli spolu,“ popsal, že jim k wimbledonské trofeji pomohla i náhoda. „Rozmýšlel jsem se, jestli vůbec pojedu, protože jsem nevěděl, jestli budu hrát singl,“ doplnil Filip.

Vědomí jisté deblové účasti v hlavní soutěži ho však do Londýna přilákalo, souhru se zahraničním parťákem si chválil. „Mluvil jsem spíš já, on poslouchal, protože je to Ital,“ rozesmál se. „Ale stačila nám většinou slova jako ‚Let‘s Go’, pořád jsme se podporovali.“

Filip tak v juniorské čtyřhře ve Wimbledonu navázal na čtyři roky starý triumf Jonáše Forejtka s Jiřím Lehečkou. „Když vidím, kam se Jirka posunul, je to pro mě velká motivace,“ neskrýval obdiv.

Jeho o dva roky mladší kolegyně Samsonová s Kovačkovou uspěly ve stejné disciplíně. „Je to skvělý zážitek, hrozně jsme si Wimbledon užily,“ usmívala se Kovačková. Ve finále si poradily s domácím párem Hannah Klugmanová, Isabelle Lacyová 6:4 a 7:5.

„Diváci fandili proti nám, což nás trošku štvalo,“ přiznala Kovačková. „Ale náš tým nás podporoval, zkusily jsme fanoušky nevnímat a společně jsme to s Laurou zvládly,“ doplnila. Že by se mohly mladé tenistky dostat až k senzační trofeji, před začátkem samy nečekaly.

laurasamsonovaa Champions dinner

these are the moments that we work hard for..

Samsonová měla už v průběhu Wimbledonu dokonce odletět s rodiči na dovolenou. „Ale vůbec mi nevadí, že jsme ji přehodili,“ smála se skrz obrazovku videohovoru z apartmánu v Chorvatsku. S Kovačkovou napodobily triumf Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové z juniorského Wimbledonu v roce 2013.

„Bylo by super, kdybychom navázaly na jejich úspěchy,“ přála by si Samsonová. „V deblu jsou to určitě vzory, mají hodně grandslamových titulů,“ dodala Kovačková. Všichni tři juniorští šampioni si svou první trofej náležitě hýčkají. „Nemůžu ji spustit z očí,“ přiznal Filip.

„Měl jsem ji na slavnostní večeři, v úterý jsem ji vezl ukázat prarodičům do Dvora Králové, mám ji pořád v ruce,“ neskrýval nadšení. Právě tradiční nedělní oslavu popisovali vítězové jako jeden z nejlepších zážitků. „Pořád jsem si musel říkat, jestli je to vůbec pravda,“ vyprávěl Filip.

„My jsme se vyfotily s Alcarazem,“ pochlubila se Kovačková. „Máme ho obě moc rády, fandily jsme mu ve finále,“ přidala se Samsonová. Nejvíce však mladé trio ocenilo zkušenosti, které se s velkou akcí pojí. „Nabraly jsme jich spoustu, je super, že jsme si mohly něco takového vyzkoušet,“ shrnula Kovačková.

„Nejlepší na Wimbledonu je, že potkáváte světové hráče. Vidíte, co dělají, sledujete jejich tréninky a zjistíte, že jsou to taky jen lidi, dělají chyby a je možné se mezi ně dostat,“ popisoval Filip. „Záleží na grandslamu, ale v Londýně se s nimi potkáváme hodně, protože chodí trénovat do juniorského centra. Proto jsem rád, že jsem strávil tolik času právě ve Wimbledonu.“

Samsonová, která je kvalitním servisem schopna atakovat úctyhodnou hranici 170 kilometrů v hodině, na dálku souhlasila. „Snažila jsem se vzít si z turnaje co nejvíc. Viděla jsem světové hráče, zkoumala jejich styl. Moc jsem si to užila, vážím si toho, že jsem je mohla potkat.“

Starší kolegové i první velký úspěch je mohou nakopnout k další poctivé práci. „Sledovala jsem finále holek, pro mě jako pro sportovkyni bylo neuvěřitelné, co se nám podařilo,“ komentovala deblová šampionka Barbora Strýcová. „Jsem hrozně ráda, je motivující, jaké máme mladé hráče. Jejich nástup je obrovský na to, jak malá země jsme.“

Mladé pušky ze Sparty navíc mají velké ambice. „Chci vyhrát hodně grandslamů a třeba i olympiádu,“ usmívala se Samsonová. „Ale především chci být spokojená s tím, jak hraju,“ uzavřela.

„Je velká motivace vidět, že se to dá zvládnout,“ těší Filipa. „Když se všechno sejde, už vám tolik nechybí.“