Autogramiáda jako lekce ze španělských příjmení. Školáci vřelým Češkám tleskali

Po úterním zdařilém vystoupení na kurtu v Seville obě stihly masáž, do postele se dostaly až po půlnoci. A jako odměnu za úspěchy ve svých dvouhrách si mohly pořádně odpočinout.

„Spala jsem do jedné,“ culila se Nosková.

„Já jsem stihla aspoň snídani v deset, ale pak jsem taky spala podobně dlouho,“ přidala Bouzková.

Ve dvě odpoledne už v prostorách Estadio de La Cartuja zavítaly na autogramiádu, během níž se zhruba půl hodiny podepisovaly místním školákům, kteří před stolkem utvořili dlouhatánskou frontu.

„Moc hezká akce, malé děti z ní měly radost,“ líčila Bouzková, která si díky svým velmi solidním znalostem španělštiny mohla s příznivci poklábosit v jejich rodné řeči. „Jo, byli překvapení. Říkali, že tu jsou na školním výletě, myslím, že odpoledne se půjdou podívat na zápas Španělek. Hodně jsem jim pak psala „pro někoho“ nebo „pro rodinu někoho“, takže jsem měla takovou zkoušku ze španělských příjmení.“

„Španělštinu bych se taky ráda naučila, hrozně se mi líbí,“ poznamenala Nosková. „Tak teď jsem měla první lekci.“

Stanislav Kučera @StanleyKucera Marie Bouzková a Linda Nosková se na finále BJK Cupu v Seville den po vítězství nad Švýcarkami podepisují místním školákům. https://t.co/prQGCYxmJt oblíbit odpovědět

Obě Češky vydržely po celou dobu autogramiády usměvavé, zájemcům rády plnily prosby o věnování. A tak když z fan zóny odcházely, školáci oblečení v uniformách je vyprovodili potleskem.

„Moc hezké,“ cenila si Bouzková.

Pak už se tenistky vydaly trénovat, věnovaly se taktéž hodnocení souboje se Švýcarkami, v němž obě v národním dresu debutovaly. Nosková v úvodním duelu přetlačila Céline Naefovou ve třech setech, přičemž v rozhodujícím prohrávala už 1:4, Bouzková následně zdolala Viktoriji Golubicovou dvakrát 6:4. Celek kapitána Petra Pály nakonec slavil celkové vítězství 3:0.

Linda Nosková zvládla debut na Billie Jean King Cupu.

„Musím říct, že jsem nepředvedla úplně nejlepší výkon, ale samotná výhra v mých pocitech převažovala, což se mi hodněkrát nestává,“ přiznala brzy 19letá Nosková.

„Mám to podobně, obě jsme hrály poprvé za dospělý tým. Nejdůležitější je, že jsme ty dva body získaly,“ souhlasila její parťačka.

Za bojovnost si vysloužily chválu od kapitána Pály i osobních trenérů, které mají v Seville taktéž k dispozici.

„V šatně jsme zápas probírali, Linda dokáže svou hru ohodnotit velmi chladnokrevně a sebekriticky,“ prozradil o Noskové David Kotyza, jenž mladou naději vede společně s Tomášem Krupou. „Její povaha tichého zabijáka je pro ni strašná výhoda, na konci se vymáčkla a soupeřku přejela. Málokterá premiéra v tomhle věku dopadá takhle.“

A co říká na slova své hráčky, že jí k obratu pomohlo, že při zápasech nikdy nepanikaří?

„Nedokážu si představit, že by byla takový mimozemšťan, aby to s ní vůbec nic nedělalo,“ usmívá se. „Ale i kdyby se jí nepříznivé skóre dotýkalo jen trochu, pořád je to skvělé. I hodně kvalitní hráčky jsou emocionálně nestabilnější a ona má svůj vnitřní klid, kterým nás v tréninku někdy trochu vytáčí, ale pro velké zápasy je velkým bonusem.“

Marie Bouzková v zápase finálové skupiny Billie Jean King Cupu v Seville proti Švýcarkám.

Trenér Bouzkové Antonín Bolardt, který s ní spolupracuje od března a ve funkci zatím působí do konce roku, poukázal především na odhodlání své stejně staré kamarádky a zároveň svěřenkyně.

„Ona hrozně ráda hraje před českým publikem a pro Česko. Její zápas hodnotím velmi kladně, jsem za něj moc rád. Celkově máme dobrý tým, panuje v něm sranda.“

Pozitivně naladěné půjdou reprezentantky do pátečního střetu se Spojenými státy, proti nimž zabojují o jediné postupové místo ze skupiny.

„Mají strašně silný tým a v podstatě nevíme, kdo nastoupí,“ připomíná Bouzková kádr tvořený Sofií Keninovou (33. tenistkou světa), Sloane Stephensovou (48.), Peyton Stearnsovou (53.), Danielle Collinsovou (55.) a Taylor Townsendovou (80.).

„I kdyby ve čtvrtek se Švýcarkami třeba měly delší zápas a nenastoupí Collinsová, tak ji v pohodě nahradí Stephensová. Mají velice kvalitní hráčky a bude to hrozně těžký zápas,“ varuje Bouzková.