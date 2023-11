ONLINE: Bitvu se Švýcarkami zahajuje Nosková, Vondroušová si singl nezahraje

Právě Švýcarky zhatily Pálově skupině myšlenky na úspěch už dva roky po sobě: Češky s nimi padly 1:2 ve skupině v roce 2020, loni po porážce 0:2 ukončily svou jízdu finálovým turnajem v semifinále.

Nyní však v sestavě soupeřek chybí zkušená Belinda Bencicová, jež sice do Španělska přicestovala, ale těsně před začátkem oznámila, že je těhotná.

ONLINE: Céline Naefová vs. Linda Nosková První zápas sledujeme v podrobné reportáži.

V souboji dvojek si premiérový singl v týmové soutěži odškrtává osmnáctiletá Nosková, jež na dvorci zápolí se stejně starou Naefovou. „Obě nastupují poprvé. Od Lindy čekám, že bude hrát svou hru, která je aktivní. Hraje rychle a myslím, že by to mohlo proti této soupeřce platit,“ komentoval výběr kapitán Pála.

Nosková už součástí reprezentačního výběru byla, do dění na kurtu však ještě nezasáhla. Teď může přinést první důležitý bod. „Budu strašně rád, když se Lindě zápas podaří, to by mohlo být pro druhý duel strašně důležité.“

Mladé hráčky se spolu zatím neutkaly. Žebříčkovou favoritkou je Nosková, jež figuruje na 41. místě. Její švýcarská sokyně zaujímá pozici až ve druhé stovce hodnocení: aktuálně je 139.

Bouzková v roli jedničky

Původně nominovaná Karolína Muchová zrušila účast v Seville kvůli přetrvávajícímu zranění, nahradila ji Bouzková, jež zasáhne hned do prvního utkání. „Včera jsme si sedli, jak na tom kdo je. Všechny holky chtějí, abychom to dotáhli co nejdál, proto jsme se rozhodli, že to uděláme takhle,“ vysvětlil Pála, proč do singlu nezasáhne Vondroušová, jež přicestovala v neděli z Mexika, kde hrála Turnaj mistryň.

ONLINE: Viktorija Golubicová vs. Marie Bouzková Druhý zápas budeme podrobně sledovat.

„Není to jednoduché, ale věřím, že to bude dobré rozhodnutí,“ dodal Pála. Bouzková, která vyzve Golubicovou, se letos blýskla především při nedávném asijském turné. Ovládla čtyřhru v Pekingu i v Soulu, v singlu v Nan-čchangu padla až ve finále se Siniakovou.

Se Švýcarkou má nerozhodnou bilanci 1:1. V hodnocení WTA je však o padesát míst před ní, Bouzková drží 34. příčku, zatímco Švýcarka až 84.

„Doufám, že bude dlouhý zápas, Maruška je umí. Golubicová hrála proti nám hodně nahoru, teď bude mít možná tlak, že by měla vyhrát,“ tuší Pála. „Maruška bude muset vydržet výměny, nevadí jí slicovaný bekhend, může hrát zpátky, nebo si to dohrát u sítě. Uvidíme, jaký bude stav. Doufám, že v nejhorším 1:1.“

Do závěrečné čtyřhry, která bude v případě skóre 1:1 rozhodujícím duelem a může hrát důležitou roli při shodném počtu bodů na konci skupiny, zatím kapitán Pála nominoval osvědčené duo Krejčíková, Siniaková, které do Sevilly dorazily ze zmíněného Turnaje mistryň až v pondělí večer. Na straně Švýcarska dostaly důvěru Golubicová a Jill Teichmannová, jména hráček se ale můžou těsně před začátkem změnit.

V pátek se české reprezentantky utkají s Američankami, kterým chybí semifinalistka a finalistka Turnaje mistryň Coco Gauffová s Jessicou Pegulaovou. „V hlavě mám jen Švýcarky. Musíme je porazit, pak se půjdu v klidu podívat na jejich zápas s Američankami. Něco zjistit, objevit a připravit se na ně,“ prozradil Pála.

Ze skupiny do sobotního semifinále postupují jen vítězky.