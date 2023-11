Mexické fiasko WTA spustilo bouři. Co dál? Hráčky i legendy volají po revoluci

Jenže místo oslavování těchto příběhů mnohé přední hráčky, renomovaní experti i zarytí fanoušci cítí rozhořčení z totálně zpackaného Turnaje mistryň v Cancúnu, který umocnil několik měsíců doutnající nespokojenost v ženském tenise.

A tak se nabízí otázka, co mohou protagonistky jednoho z nejpopulárnějších sportů světa udělat, aby si v příštích letech zajistily důstojnější podmínky. A vězte, že už o ně s vedením Ženské tenisové asociace WTA vyjednávají.

„Myslím, že po tomhle Masters by se věci mohly začít trošku hýbat, protože turnaj byl podle mě fakt špatný,“ připomíná jedna z účastnic podniku v Cancúnu Markéta Vondroušová. „O moc horší už to být nemohlo, ještě když takovou akci udělají na místě, kde je hurikán a nonstop tam prší. Když teď budou hráčky držet spolu, tak by se to mohlo změnit k lepšímu.“

I vinou rozhořčení z podmínek v Mexiku, kde dámy s raketami čekaly na dostavění kurtu a následně si stěžovaly na hrbolatý povrch, se Vondroušová těšila do Sevilly, kde Češky tento týden podstupují finálový turnaj BJK Cupu.

Markéta Vondroušová sleduje deštivé počasí na Turnaji mistryň.

Světová sedmička v úterním úvodním klání proti Švýcarkám ke dvouhře nenastoupila, po náročném přesunu se necítila dostatečně fit. Češky i tak zásluhou Lindy Noskové a Marie Bouzkové souboj zvládly a v pátek proti Američankám zabojují o semifinále.

I ve Španělsku tak pochopitelně rezonují dozvuky nevydařeného Turnaje mistryň a celého dění kolem WTA.

„Strašně složitý problém. Řeší ho hlavně hráčky kolem první desítky, my se k situaci taky můžeme vyjádřit, ale myslím, že změna se nestane jen tak. Je to na dlouhou dobu,“ přidala se právě Bouzková, 34. tenistka globálního pořadí.

Mnohokrát propíranou blamáž nablýskaného podniku v Cancúnu ilustruje už jen fakt, že finále dvouhry i čtyřhry se místo plánované neděle uskutečnila až v pondělí. Singlový titul vybojovala Polka Iga Šwiateková, která se nejlíp popasovala s mexickou divočinou a díky triumfu se vrátila do čela světového žebříčku. Nejen její počin ale kalí fiasko WTA, která akci vůbec nezvládla.

I Martina Navrátilová pro Amazon Prime ostře zkritizovala šéfa asociace Steva Simona a prohlásila: „Myslím, že je čas na změnu. Pro Steva bude těžké se udržet, protože se udělalo několik špatných rozhodnutí a za ty je potřeba nést zodpovědnost. Ženský tenis dosud vedly jen dvě ženy, takže doufám, že až budeme mít nového šéfa, bude to žena.“

Vondroušová její vyjádření sdílela na Instagramu a v Seville ho okomentovala slovy: „Je hrozně důležité mít podporu i od těchto lidí. A když my holky budeme mít společně jeden názor, za kterým si budeme stát, tak nám o to víc pomůže, když budou mluvit i legendy.“

Markéta Vondroušová trénuje na centrálním kurtu v Seville před finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové.

Renomovaný server The Athletic nedávno informoval, že 21 elitních tenistek, včetně Sabalenkové či Vondroušové, zaslalo vedení WTA dopis, v němž požadují větší odměny, fyzicky i psychicky lépe zvládnutelný kalendář, podporu během mateřství či zastoupení vlastní nezávislé organizace PTPA (Professional Tennis Players Association) v hráčské radě WTA.

Organizace vedená Simonem si rozhodně během své výstavní akce pro osm nejlepších singlistek a deblových párů sezony představovala jinačí reklamu než ohromné, vytrvalé a oprávněné rozhořčení.

„Nejde o dokonalý turnaj, podmínky jsou zde složité a WTA za to samozřejmě přijímá zodpovědnost,“ vzkázal Simon hráčkám.

Šef asociace WTA Steve Simon.

Tak jako déšť v minulých dnech ničil program v Cancúnu, podobná bouře se nyní valí na celou WTA. Rozruch umocňují zvěsti, že asociace v příštích letech upřednostní peníze před lidskými právy a umístí Turnaj mistryň do Saúdské Arábie.

Ano, hvězdné tenistky si za současné situace vydělají pohádkové peníze, ale musí deset měsíců kočovat po světě a čelit náročným výzvám. Jsou součástí globálního byznysu, v němž se točí miliardy dolarů, a tak cítí, že si zaslouží důstojnější zacházení a reprezentaci svých zájmů.

A hodlají za to bojovat.