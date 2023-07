Má hezký problém, bude dobrý skalp, předpovídá Navrátilová Vondroušové

„Fandila jsem jí, ale přála jsem i Uns, která je dobrá hráčka a dobrý člověk,“ líčila Navrátilová českým médiím v Londýně po finálové výhře Vondroušové nad Tunisankou Džábirovou dvakrát 6:4.

Čím si podle vás zasloužila zvítězit?

Udržela lépe nervy. Hrála svůj tenis lépe než Uns, která má ráda, když na ni soupeřky hrají rány. Když ale musí rány dělat sama a akcelerovat, tak to tolik v oblibě nemá. Markétě navíc trochu pomáhalo, že je levačka.

Vy sama jste jí radila?

Pouze z hlediska emocionální stránky, že jde jen o další zápas. A aby se soustředila na přítomnost a zavřela vše ostatní.

Dostala jste z ní, proč se jí na trávě začalo tak náhle dařit?

Nehrála na ní tolik turnajů, byla často zraněná. Ale tady porazila třeba Kuděrmětovovou a Vekičou, pak si uvědomila, že na trávě může hrát. Její hra je na ni perfektní, tak snad si bude příští rok věřit.

Martina Navrátilová (vlevo) sleduje finále Wimbledonu v elitní společnosti.

Bude pro ni těžké popasovat se s titulem wimbledonské šampionky?

Jasně a teď ji budou chtít i ostatní hráčky víc porazit, protože pro ně bude představovat dobrý skalp. To bude trochu těžší, ale je to hezký problém. Měla by mít větší sebedůvěru než předtím.

Takže na druhou stranu může hrát víc v klidu?

Ano. Tlak je něco, co si sama povolí, co může kontrolovat. I když by odteď nevyhrála žádný zápas, Wimbledon jí už nikdo nevezme. A možná k tomu může ještě přidat.