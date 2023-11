Vzrušující rok šampionky Igy: boj o trůn, strašák Rybakinová i kritika asociace

Po vítězství na Turnaji mistryň se v žebříčku WTA znovu dostala před Arynu Sabelenkovou a vrátila se na pozici, kterou musela v září s těžkým srdcem opouštět. „Měla jsem to hodně v hlavě,“ přiznala po finálové demolici Jessicy Pegulaové, nad níž v Cancúnu zvítězila za pouhou hodinu 6:1, 6:0. Naprostá dominance.

Polská média Šwiatekovou okamžitě zahrnula superlativy. „Tak hraje nejlepší tenistka světa!“ hlásala sportovní rubrika webu onet.pl. Ze stránek televize Polsat vyčníval titulek: „Totální nadvláda.“ „Bravo, bravo, bravo. Iga Šwiateková ovládla Turnaj mistryň,“ jásal Sport.pl. Deník Rzeczpospolita označil finálový zápas za „koncert Igy Šwiatekové“.

S gratulacemi přispěchaly i slavné sportovní osobnosti: americké lyžařky Mikaela Shiffrinová a Lindsey Vonnová, z krajanů rodačce z Varšavy blahopřáli tenisoví kolegové Hubert Hurkacz a Magdalena Frechová či cyklista Michal Kwiatkowski.

Polská tenistka Iga Šwiateková s trofejí pro vítězku Turnaje mistryň.

Jenže ani hráčka kalibru Šwiatekové nemůže projít kalendářním rokem bez klopýtnutí. „Nebyl to lehký týden, ale svým způsobem odrážel celou sezonu,“ ohlédla se po triumfu v Mexiku.

Světová jednička pod tlakem

Do nového ročníku vstupovala s terčem na zádech. V loňském roce dominovala: zvítězila v 67 utkáních ze 76, ovládla Roland Garros, US Open a dalších šest turnajů. Svou silou motivovala konkurentky, které se na ní zákonitě začaly dotahovat.

Zřejmě nejvýraznější vzestup předvedla Sabalenková, která ovládla úvodní grandslam sezony. Zato Šwiateková se na Australian Open loučila po čtvrtfinále s Jelenou Rybakinovou. „Cítila jsem tlak. Více jsem nechtěla prohrát, než abych toužila po výhře,“ vyčítala si po porážce.

Chuť si spravila po měsíční pauze, když v únoru v Dauhá vybojovala první titul ročníku 2023. Ještě důležitější byl způsob, jakým prvenství dosáhla. Během turnaje, na němž hrálo hned sedm příslušnic elitní desítky, ztratila pouze pět gamů. Ne, tohle už nebyla mentálně nahlodaná Šwiateková z Melbourne. „Našla jsem víc rovnováhy,“ přiznala.

Iga Šwiateková ve finále turnaje v Dauhá.

Do finále se následně probila v Dubaji, kde narazila na skvěle hrající Barboru Krejčíkovou. Na Indian Wells ztroskotala mezi nejlepší čtveřicí znovu na Rybakinové. Kvůli zranění pak neobhajovala titul v Miami.

Polka ale nemyslela jen na tenis. Rok od počátku nesmyslné ruské agrese na Ukrajině kritizovala WTA za chabou podporu hráček z postižené země. „Měli bychom zajistit, aby měly všechno potřebné, protože se musí postarat nejen o sebe, ale také o rodiny. Jsou kvůli tomu pod obrovským tlakem,“ vyzývala.

Antuková královna na Poland Garros

S připnutou stužkou v ukrajinských barvách se sebevědomě prezentovala i na cihlově zbarvených dvorcích. Ze Stuttgartu si odvezla další nablýskané Porsche, dobře hrála v Madridu i Říme, kde znovu padla s Rybakinovou. Tentokrát musela zápas skrečovat kvůli zranění: „Nechtěla jsem před Roland Garros nic riskovat.“

Iga Šwiateková slaví vítězství na turnaji ve Stuttgartu.

A to se nakonec vyplatilo, v Paříži slavila zisk čtvrtého grandslamu kariéry. V napínavém finále přehrála Karolínu Muchovou a aspoň na chvíli si upevnila post světové jedničky. „Všechno mi teď přijde nereálné, cítím všechny možné emoce,“ vyprávěla Polka na tiskovce po utkání.

Mezitím už internetem kolovaly žertíky polských fanoušků, kteří pařížský grandslam přejmenovali na Poland Garros. O další zábavu se postarala i sama Šwiateková, když jí při oslavách spadl vršek poháru Suzanne Lenglenové. „Slibuju, že už se mi to nikdy nestane,“ smála se.

Jen čtvrtfinále? Aspoň jsem našla zalíbení

S trochou nejistoty pak Šwiateková vstupovala do travnaté části sezony. Musela se dát zdravotně dohromady po náročném vítězném tažení v Paříži, věděla, že bude odrážet další útok Sabalenkové na post světové jedničky, a navíc tráva ani zdaleka nepatří k jejím oblíbeným povrchům.

Světová jednička Iga Šwiateková ve třetím kole Wimbledonu.

Neblahé vyhlídky se zcela nenaplnily. Na Wimbledonu sice vypadla už ve čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou, jenže Sabalenková došla pouze o kolo dál, když mezi nejlepší čtyřkou prohrála s Uns Džábirovou, a v žebříčku jen snížila ztrátu na Šwiatekovou.

„Udělali jsme několik kroků vpřed, víme, na čem máme pracovat a já jsem konečně našla aspoň trochu zalíbení v hraní na trávě,“ hodnotila Polka.

Domácí titul, ústup z čela i velký návrat

Poslední fáze sezony na tvrdých kurtech se pro Šwiatekovou proměnila v horskou dráhu. Dobré momenty střídaly ne zas tolik povedené. Vše rozjela triumfem před domácím publikem ve Varšavě, americké turnaje před US Open odehrála v solidní formě, ale na titul v Montrealu ani Cincinnati nedosáhla.

Hlasitě také upozorňovala na ukrutně pozdní konce zápasů. „Samozřejmě, počasí nemůžeme předvídat, ale možná bychom se měli více zaměřit na to, co je dobré pro zdraví hráčů,“ opřela se do WTA.

Na newyorském grandslamu pak překvapivě padla v osmifinále s Jelenou Ostapenkovou a kvůli neobhájeným bodům bylo jasné, že po 75 týdnech opustí čelo ženského žebříčku. Tíha okamžiku na Polku, už jako světovou dvojku, působila ještě v Tokiu, kde nezvládla čtvrtfinále s Veronikou Kuděrmětovovou.

Na samotný závěr sezony se ale skvěle připravila. Už dopředu sepsula WTA za nelogické sestavení kalendáře a oznámila, že vynechá finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v Seville.

Veškerou pozornost mohla směřovat k jasným cílům: uspět na Turnaji mistryň a vrátit se do čela žebříčku.

Naplánovanou misi splnila. Nejdříve se parádně rozehrála v Pekingu, a poté v Cancúnu i v šílených podmínkách našla vnitřní klid. Podávala jisté výkony a slavila zasloužený titul.