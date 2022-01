Veselý začarovaný kruh neprolomil: Všechno bylo špatně, obrovská bída

Veselý tak na úvodním grandslamu sezony nesetřásl přízrak kolísavých a chabých výkonů z loňského roku. „Asi úplně všechno bylo špatně. Od začátku jsem se necítil ve své kůži, ráno jsem se probudil s bolavými zády, ale na to nechci vůbec svalovat vinu.“

Kvůli tomu jste si nedokázal pomoct servisem a dal jste jen tři esa?

Na to nedokážu odpovědět. Záda mě trochu bolela víceméně celý zápas. Je to výkon, který vypovídá o celém zápase. Je to hrozná škoda.

Zmínil jste, že jste se cítil svázaný. Znáte příčinu? Na Australian Open jste obhajoval jen druhé kolo.

Obhajobou to určitě nebylo, jedno kolo nemůžu považovat za žádné velké obhajování. Nevím, je to takový začarovaný kruh, ve kterém se motám. Jsou turnaje, na kterých se od začátku cítím dobře, ale bohužel někdy přijedu na turnaj a předem to je pro mě boj sám se sebou.

Na přípravných akcích před grandslamem jste měl stejné pocity?

Myslím, že tam byly všechny čtyři zápasy kvalitní, navíc proti dobrým soupeřům. Můj tenis byl o několik tříd jinde. Dnes to byl zápas, na který bych nejradši co nejrychleji zapomněl. Taková porážka bolí hodně a asi ještě dlouho bolet bude.

Stanovil jste si pro letošní rok cíle?

Cíle jsem měl a mám, ale těžko říct, jestli se na nějaké mám zaměřovat. Vím, kde můžu být, když budu hrát dobře, ale zároveň vím, kde jsem teď a s kým jsem schopen prohrát. Je těžké mít nadhled nad tím, kde se nacházím. Myslel jsem, že má úroveň je slušná, ale člověk dokáže sám sebe nejvíc překvapit nebo zklamat. Před sezonou jsem si řekl, že bych do toho chtěl pořádně bouchnout, udělat všechno trochu jinak, abych zkusil za kariéru všechno.

Co říkáte na krajany Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče, kteří v Melbourne postoupili do hlavní soutěže?

Je určitě super, že se probojovali kvalifikací. Jsou to šikovní kluci, oba mají o dost odlišnou hru. Jirka hraje hodně rychle, má styl podobný Tomáši Berdychovi. Tomáš Macháč je zase velice chytrý a šikovný hráč, má výbornou ruku a výborný pohyb. Za poslední rok udělali obrovský kus práce. Jsem samozřejmě rád, že Čechů v hlavní soutěži přibývá. Byl bych rád, aby se i moje výkony zvedly a abychom se vzájemně tahali nahoru. Oni jsou na správné cestě. Otázka ale je, na jaké cestě jsem já.