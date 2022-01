Kvitovou trápilo zápěstí: Potřebuju odpočinek, ale nemám v plánu končit

Čím vás Cirsteaová tolik trápí?

Je to určitě kvalitní hráčka. Z mých ran hraje dobře, hned je vrací zpátky. Sama jsem pak byla tou první, kdo zkazila. Dobře vracela rychlé údery a dobře i returnovala. Mně se navíc nedařilo ani na servisu, takže všechno šlo na její stranu. Poslední měsíc jsem navíc měla zdravotní potíže.

Prozradíte, jaké?

Jde o zápěstí. Začalo mě bolet už v Praze, než jsem odletěla. Bohužel se to stále zhoršovalo a magnetická rezonance ukázala nějaký zánět. Potýkala jsem se s tím už dva až tři týdny, proto jsem se i v přípravě snažila najít nějaký balanc mezi hraním a nehraním, abych si to nezhoršovala. Teď bude aspoň čas na doléčení. Vůbec jsem ale nezvažovala Melbourne vynechat, určitě jsem chtěla v Austrálii hrát.

Ovlivnilo vás to v zápase?

Prohru určitě nechci svádět na zápěstí, během zápasu jsem bolest necítila. Chtěla jsem tím jen říct, že celý měsíc přípravy na grandslam nebyl ideální. Odehrála jsem navíc i strašně dlouhé zápasy, což to zápěstí určitě poznamenalo. Ale hrát jsem mohla. Kdyby mě to bolelo při každém úderu, tak bych do toho určitě nešla. Prostě jsem jen neměla tolik nahráno a myslím, že to bylo vidět.

Šlo o váš 52. grandslam v kariéře, jaké jste před ním měla pocity?

Před prvním kolem jsou to většinou všechny pocity dohromady. Těšení, adrenalin i nervozita. To je asi vždy podobné.

Přijímáte v této fázi kariéry prohry snadněji?

Řekla bych, že porážky nejsou nikdy snadné. Vypadnutí v prvním kole samozřejmě bolí, ale po tom měsíci, který nebyl ideální, ani nejsem moc překvapená, že to takhle dopadlo.

Už víte, jaký bude váš další program?

Takhle po porážce se o tom nemluví snadno. Vím, že nejprve si musím dát čas na zklidnění. Určitě si vezmu pár dní pauzu, abych si odpočinula. A pak se budu připravovat na další turnaje. Ještě nemám v plánu končit.